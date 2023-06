Guatemalteco actúa junto a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro (video)

-

El tráiler de "The Killers of the Flower Moon", cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro donde actúa el guatemalteco Dionicio Virvez sorprendió a los amantes del cine.

La trama escrita por David Grann y dirigida por Martin Scorsese basada en hechos reales, narra la historia de la tribu nacion Osage en Oklahoma, Estados Unidos, que encuentra petróleo en sus tierras convirtiéndose en la comunidad más rica del mundo en su época, esto atrajo a lobos sedientos de poder que iniciaron un plan de despojos y asesinatos brutales.

El Vicepresidente de la Academia (MMPA) Dionicio Virvez quien es guatemalteco, habló con Soy502 acerca de cómo se convirtió en parte del elenco:

"El proceso de mi participación fue muy difícil pues había cientos de actores audicionando para mi personaje, esto fue antes de la pandemia, después de unos meses de espera mi agente me dio la noticia más importante de mi carrera en el cine, me informó que tenía que presentarme en Oklahoma para un entrenamiento para manejar automóviles tipo modelo T de los años 20 y para el personaje", contó.

"Esperé muchos años para trabajar con uno de los directores más importantes de nuestros tiempos, cuando leí algunos manuscritos de la película me di cuenta que cuando llegaron los europeos al continente había una agenda de muerte y destrucción contra los pueblos indígenas en toda América".

Foto: Dionicio Virvez.

"Siento y entendí lo que estas comunidades pasaron pues viví en carne propia la violencia contra los pueblos indígenas de Guatemala en la época de los anos 80", agregó.

"Los aliados para mejorar la imagen de los indígenas en Estados Unidos son verdaderos cinéfilos capaces de hacerle frente al Hollywood que discrimina y Martin Scorsese presenta la cruda realidad de una época que debe de ser contada y nunca repetida", siguió.

Foto: Dionicio Virvez

La producción inició antes de pandemia alargando su realización hasta 2021 con un presupuesto de 200 millones de dólares.

"Killers of the Flower Moon" está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, John Lithgow y Brendan Fraser.

El guión fue realizado por Martin Scorsese y Eric Roth, basado en el libro "Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI" de David Grann con música de Robbie Robertson fotografía de Rodrigo Prieto y edición de Thelma Schoonmaker.

La película llegará a los cines en octubre de 2023 y luego será parte de plataformas de streaming como Apple TV.

MIRA EL ADELANTO:

Foto: Killers of the flower moon

Foto: Killers of the flower moon.