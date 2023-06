Carlota, la guatemalteca que destaca en una banda de rock australiana

-

Carlota Rivera es una baterista guatemalteca que forma parte de la banda de punk rock "Last Quokka" logrando un importante espacio en el mundo de la música en Australia.

La famosa agrupación está conquistando mercados internacionales como Estados Unidos y Europa, y así el talento de Carlota traspasa fronteras. Soy502 conversó con la guatemalteca, quien contó cómo ingresó y cómo es su vida como "rock star".

Foto: Zoetheiadore

"Entré en agosto del 2021, aquellos se quedaron sin bataquero y le preguntaron a un amigo llamado Cam si podía tocar con ellos, él tampoco podía pero me había visto tocar con mi otra banda, también de Australia llamada Dizzy Planet y me recomendó", afirmó.

"LQ tenía un toque en menos de un mes y llevé las canciones aprendidas y todo, desde el primer jam entré con la energía que tienen, poderosa y súper alegre, a partir de ahí hubo una gran química y me quedé de fijo, me gusta que puedo tocar tan duro o tan rápido como se me da la gana", dijo.

Carlota Rivera está en Last Quokka desde 2021. (Foto: Instagram)

Acerca de cómo se llevan afirmó: "tenemos muy buena química a la hora de la composición de canciones, también en los shows en vivo", dijo.

¿Cómo terminó en Oceanía?

Carlota contó que se mudó en 2018 a Australia Occidental, en uno de los lugares más remotos del país oceánico. Acerca de su integración como artista destacó:

"Lo que más me ha gustado es que he conocido a varias artistas mujeres de la costa este australiana y eso es súper interesante, se siente la fraternidad y el apoyo mutuo, nos entendemos, se siente el respeto y admiración mutua. Como músico me he sentido bastante cómoda, tengo una banda donde me siento segura, poderosa y lo doy todo, no hay nada como sentirse respaldada. Luego de cada toque hay gente que se acerca a felicitarme o decirme que les llega mi energía y cómo toco, a veces me gritan: 'hey drummer girl!', les causa sorpresa verme tocar, quizá porque soy bastante tranquila abajo del escenario o porque soy súper chiquita y mis compañeros de banda son todos súper altos", explicó.

Foto: Instagram

¿Quién es Carlota Rivera?

Carlota es originaria de la capital y cuenta con una larga trayectoria como baterista desde 2005, en Guatemala integró la banda Miss Lilith, donde realizó giras por El Salvador y Costa Rica, además de todo el interior país. Se especializó en la academia Polirritmos de 2007 a 2009 y participó en proyectos como Soapbox del músico guatemalteco Rodrigo Rosales, en Cameo Drive, junto al artista guatemalteco El Suchi, con Entropya y con Demasiado Humano.

Recibió clases con maestros legendarios como José López, Vinicio Molina, Fernando Martín y El Chava. En Australia además de "Last Quokka", también toca para la banda "Dizzy Planet".

Foto: Last Quokka

Acerca del grupo Last Quokka

Los punks iniciaron en 2016 y combinan letras mordaces con conciencia social, ritmos pesados ​​y riffs de guitarra pegadizos.

Han realizado giras por Australia y el Sudeste Asiático y han abierto importantes shows a bandas como Gang of Four, Mclusky, Amyl And The Sniffers y The Meanies, han tocado en festivales como Chopped, In The Festival Fringe de Pines y Perth.

Su nombre se inspira del animal llamado Quokka, un pequeño Macropodidae del tamaño de un gato, el único miembro del género Setonix, al igual que otros marsupiales de la familia de los macrópodos, es herbívoro y principalmente nocturno, se dice que es el ser más sonriente del mundo por su curiosa expresión.

Foto: Oficial.

Su álbum de 2020 'Unconsciente Drivers' es uno de los 20 mejores álbumes de 2020 de Xpress Mag y fue álbum destacado en las estaciones de radio RTRFM y 4ZZZ.

En 2021 y 2022 la banda fue nominada a un premio de la industria musical de Australia Occidental en la categoría mejor banda de punk/hardcore.

