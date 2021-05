Koeman, entrenador del Barcelona, hospitalizado por ataque de ansiedad

Joan Laporta, presidente del Barcelona, dio una conferencia de prensa y habló sobre el futuro del actual entrenador Ronald Koeman.

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, tuvo que acudir a un hospital este jueves 27 de mayo por un ataque de ansiedad que le provocó taquicardia y alarmó a sus allegados ya que hace un año sufrió un infarto.

La hospitalización de Koeman ocurre en plenas conversaciones sobre su futuro dirigiendo al Barcelona. Este incidente lo reveló Joan Laporta, presidente del club, y explicó que el entrenador holandés está bien y decidió ir al médico por precaución.

"Ayer nos dio un susto preocupante, pero por suerte está bien. Le dije que tranquilidad. Estamos hablando con respeto absoluto", declaró Laporta en conferencia de prensa.

Laporta habla sobre el futuro de Koeman

En la conferencia, Laporta recordó que Ronald Koeman es un técnico heredado y elegido por la Junta Directiva anterior y por ello, dijo, debe tomar una decisión sobre su continuidad. "Es un entrenador que cuando llegamos ya estaba y ahora estamos en conversaciones", añadió.

El presidente culé también reconoció que existen "cosas futbolísticas" que no le han gustado. "Ha habido momentos que sí me han gustado, como en. París. Pero, Koeman tiene contrato en vigor. No lo descarten", dijo a los periodistas.

"Con Koeman tenemos una relación muy directa y clara y estamos en conversaciones lógicas y normales de aproximar posturas, de compartir lo que queremos para la próxima temporada. En estas conversaciones se evalúa todo, y yo creo que van por el buen camino", concluyó.

Koeman y el Barcelona

Ronald Koeman llegó en agosto de 2020, en un momento crítico para el Barcelona y firmó por 2 años. Sin embargo, debido a los resultados en el cierre de LaLiga tendría el 99% de quedar fuera, señalaron medios españoles.

El tramo final de temporada para el Barcelona se complicó y el Barcelona quedó en tercer lugar. Se le cuestiona el partido decisivo contra el Celta de Vigo y que sepultó la pelea por el título.

Según informaron medios, Laporta habría dicho que no es su entrenador favorito y que si no encuentra a otro en los próximos día, Koeman continuará.

La debacle de Ronald comenzó con el pinchazo de la Champions League y ahora perder 7 de 12 puntos en La Liga. Además, se afianzó con la derrota en la SuperCopa de España contra el Athletic Club.

La imagen del Barcelona quedó desgastada frente al Granada, Atlético y el Levante, donde se dejó remontar por 3 goles de ventaja.