Kun Agüero reveló que pasó cuando cargó a Messi para dar la vuelta olímpica

Kun Agüero contó la historia al cargar en hombros a Messi en las celebraciones.

Una de las fotografías más emotivas para los seguidores de Messi fue ver a Sergio "Kun" Agüero cargándolo ante la mirada de los aficionados. Sin embargo, el exjugador de Barcelona contó su sentir al tener que llevar a su amigo en hombros por varios minutos.

Fiel a su estilo, el Kun indicó que Lionel Messi pesaba bastante y que su cuerpo ya no daba para que pueda dar la vuelta olímpica completa. Eso lo notó la "Pulga", que entendió las señales de Agüero para que finalmente baje y siga corriendo por su cuenta.

"Me dolía mucho la espalda. Primero cuando lo subí, dije "pesa". En un momento no podía más. Decía 'no voy a dar la vuelta'. Creo que él se dio cuenta, lo miró y me entendió: 'Sos campeón del mundo pero me estás rompiendo la espalda'", expresó el Kun Aguero.

"Tomé bastante. Estaba sin comer por eso te 'pega' el doble. En un momento dije 'si me pasa algo que sea en Qatar con la Copa del Mundo'. En un momento 'Leo' se enojó y me dijo 'Hey pará'. Yo le decía que 'somos campeones del mundo'", explicó Sergio Agüero.