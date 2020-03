El coronavirus no solamente afectó a Los Angeles Lakers, ya que hay casos positivos en los Boston Celtics, Philadelphia 76ers y Denver Nuggets que también arrojaron positivo en la prueba, entre ellos Marcus Smart, quien juega en Boston.

Los Angeles Lakers anunciaron en sus redes sociales que dos jugadores del equipo dieron positivo por coronavirus, luego de que el club le realizó pruebas a 14 integrantes del plantel, entre ellos LeBron James, la más grande estrella de la NBA en la actualidad.

El cuadro angelino estaba en la cima de la Conferencia Oeste hasta el abrupto parón de la liga.

We learned today that two Lakers players have tested positive for COVID-19. Both players are currently asymptomatic, in quarantine and under the care of the team’s physician.https://t.co/RmqjnRzGLk — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 19, 2020

Sin dar nombres, la publicación señala que los exámenes se hicieron tras darse a conocer que cuatro jugadores de los Nets fueron diagnosticados con COVID-19 en días pasados, recordando que estos equipos se enfrentaron apenas al martes 10 de marzo.

El comunicado informa que ambos jugadores no presentan síntomas, ya fueron aislados y están supervisados por el cuerpo médico de la franquicia, que en enero pasado sufrió la devastadora muerte de Kobe Bryant, una de sus más grandes leyendas de la franquicia.

Con información de La Vanguardia