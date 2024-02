¡Lava en la carretera! Terror tras erupción de volcán en Islandia (videos)

-

Surge una nueva erupción volcánica en Islandia.

Un volcán entró en erupción este jueves 8 de febrero en la península de Reykjanes, una región del sudoeste de Islandia que desde el 18 de diciembre ya ha registrado tres fenómenos de esta naturaleza.

Las imágenes televisivas muestran ríos rojos de lava y una nube de humo que surgen de una fisura en medio de la negra noche.

Drone footage captures a new volcanic eruption in Iceland's Reykjanes peninsula, showing the fiery landscape at dawn. pic.twitter.com/cDNs3vsXgn — AccuWeather (@accuweather) February 8, 2024

More video of the lava crossing the road. It's pretty speedy!



Video: @RuvEnglish #Iceland pic.twitter.com/aVOJUbKFoF — Volcaholic (@volcaholic1) February 8, 2024

Volcano view from the Airplane,



Incredible to see the power of nature like this. #eruption #icelandvolcano #Iceland #Volcao #Reykjanes #PENINSULA #Grindavik #BREAKING pic.twitter.com/9hW2YmVuYy — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 8, 2024

La erupción tiene lugar a unos cinco kilómetros al norte de Grindavik, precisó una portavoz del servicio de protección civil, Hjördus Gudmundsdóttir.

La ciudad portuaria, de 4,000 habitantes, ya había sido evacuada por precaución el 11 de noviembre.

"A las 05:30 hora local de la mañana, un pequeño sismo empezó a intensificarse al noreste de Sýlingarfell. Unos 30 minutos más tarde, una erupción comenzó en la misma zona", dijo la oficina meteorológica islandesa (IMO).

Incredible footage of Iceland volcano eruption#Iceland #icelandvolcano #volcano pic.twitter.com/FJAvNZOJAJ — EUROPE CENTRAL (@europecentrral) February 8, 2024

"Según los primeros informes procedente del vuelo de vigilancia de los guardacostas, la erupción tuvo lugar en la misma zona que la del 18 de diciembre. La fisura mide alrededor de tres kilómetros de largo", afirmó este servicio.

En su último informe, este instituto pronosticaba una erupción inminente.

Es la sexta erupción volcánica en dos años en este país insular nórdico.

La última ocurrió el 14 de enero también cerca de Grindavik.

Según Kristín Jónsdóttir, sismóloga de la IMO interrogada por la radio pública islandesa (Ruv), la zona en la que se produjo la erupción es bastante favorable y no hay infraestructuras amenazadas.

"La situación está bajo control, no hay peligro", aseguró la portavoz del servicio de protección civil.

Con 33 sistemas activos, este país de fuego y hielo es la zona más volcánica de Europa.