¿Por qué le dicen "Perro del Infierno" a la nueva subvariante del Covid?

En Guatemala se acaba de confirmar la presencia de una nueva subvariante de Ómicron llamada "Perro del Infierno", y esta es la razón de su nombre.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó a través de un comunicado que el Laboratorio Nacional de Datos detectó la presencia en Guatemala de la nueva subvariante de Covid BQ.1.

La subvariante está causando preocupación, ya que se ha convertido en la dominante en Estados Unidos y se está expandiendo en el resto del mundo. El pasado 2 de octubre, el científico Cornelius Roemer advirtió que la subvariante BQ.1 podría provocar una nueva ola de contagios para finales de noviembre en Estados Unidos y Europa.

With 11 days more data, it is becoming quite clear that BQ.1.1 will drive a variant wave in Europe and North America before the end of November

Its relative share has kept more than doubling every week

It has taken just 19 days to grow 8-fold from 5 sequences to 200 sequences 1/ https://t.co/pPIi0wbNuR pic.twitter.com/NUpzCplcZB — Cornelius Roemer (@CorneliusRoemer) October 2, 2022

Si bien, ni la Organización Mundial de Salud (OMS) ni ninguna otra entidad oficial de salud le ha ha otorgado un nombre en especial más que solo la denominación científica de BQ.1, de forma no oficial se le llama "Perro del Infierno".

Se trata de un sobrenombre que surgió en redes sociales en Alemania en alusión al perro del dios Hades en la mitología griega, el guardián de las puertas del infierno.

Sin embargo, "Perro del infierno", es sólo uno de los nombres con los que se le ha relacionado a la subvariante BQ.1, ya que otra forma de llamar al nuevo sublinaje es "Cerbero" un término en latín para referirse a Kerberos, el nombre en griego del perro de Hades.

Este personaje mitológico solía ser representado por tres cabeza y era considerado un monstruo y su objetivo al cuidar las puertas del inframundo era para impedir que los muertos no salieran de ahí.

* Con. información de AS y Merriam Webster