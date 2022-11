Estos son los síntomas de la nueva subvariante de Covid "Perro del infierno"

La nueva subvariante del Covid "Perro del infierno" ha sido detectada en Guatemala y se ha convertido en dominante en Estados Unidos. Estas son los síntomas.

El Laboratorio Nacional de Salud ha encontrado la presencia en Guatemala de un nuevo sublinaje llamado BQ.1 el cual pertenece al linaje BA.5 de la variante Ómicron de Covid-19. Es también conocida como "Perro del infierno" y se ha convertido en la dominante en Estados Unidos.

Tanto BQ.1 como BQ.1.1 tienen "cualidades o características que podrían evadir algunas de las intervenciones que tenemos", explicó Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU. al medio CBS. Además, advirtió que se observa su proliferación de forma rápida.

Por otro lado, el médico investigador Eric Topol compartió un cuadro elaborado por la revista científica The Lancet donde se puede apreciar que este nuevo sublinaje ya es dominante en Estados Unidos.

Los síntomas de BQ.1, BQ.1.1 y otras variantes de Covid-19 incluyen los siguientes, según los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC):

Fiebre o escalofríos

Tos

Falta de aire o dificultad para respirar

Fatiga

Dolores musculares o corporales

Dolor de cabeza

Nueva pérdida del gusto o del olfato

Dolor de garganta

Congestión o secreción nasal

Náuseas o vómitos

Diarrea

The BQ.1.1 variant, as compared with many of the other new variants, is resistant to all clinically used monoclonal antibodies.

BQ.1/BQ.1.1 are now the dominant variants in the United Stateshttps://t.co/PCFPSGF2uy @TheLancetInfDis pic.twitter.com/dHucxoGokC — Eric Topol (@EricTopol) November 19, 2022

* Con información de CBS, CDC