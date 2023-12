¡En llamas! Casa explota en medio de un operativo policial

-

Una vivienda explotó en medio de un cateo que realizaba la policía.

En las últimas horas, una casa explotó en el condado de Arlington, Virginia, en Estados Unidos, luego de que una persona disparara una pistola de bengalas.

"Aproximadamente a las 4:45 p.m., la policía fue enviada a la cuadra 800 de N. Burlington Street para atender un reporte de posibles disparos. La investigación preliminar indicó que un sospechoso disparó una pistola de bengalas desde su residencia", informó a CNN, Ashley Savage, portavoz del Departamento de Policía del condado de Arlington.

Así también, Savage mencionó que "no se reportaron daños a otras propiedades ni lesiones relacionadas".

Ante ello, las autoridades locales, sugirieron a los pobladores que se quedaran en casa mientras se resolvía la emergencia.

Se dio a conocer que las autoridades se encuentran investigando si los disparos que se escucharon en el interior de la vivienda se hicieron con la pistola de bengalas o si también habría un arma de fuego.

Update: Units are actively working on fire suppression. Media staging is on the 800 block of N. Edison St. — Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) December 5, 2023

Hasta el momento se sabe que varios policías estaban realizando una orden de allanamiento en la vivienda, cuando el sospechoso disparó en varias ocasiones. Luego del incidente, ocurrió la explosión, de la cual circulan videos a través de redes sociales.

En el videoclip, que se ha viralizado, se observa el momento en el que la casa explota en llamas, mientras algunas patrullas se encuentran frente de la vivienda. El techo y el garage quedan totalmente destruidos.

| ÚLTIMA HORA: Explota una casa en Arlington, Virginia en el momento que la policía se aproximaba para ejecutar una orden de registro. pic.twitter.com/dOb8aznuKz — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) December 5, 2023

"Los agentes que llegaron al lugar informaron de heridas leves y ninguno requirió ser trasladado al hospital. La investigación está en curso", señaló Ashley Savage.

*Con información de CNN