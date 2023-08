Oso entra a una casa en California y se da un "relajante" baño en el jacuzzi (video)

-

Un oso apareció en una casa en Burbank, California, bañándose dentro de un jacuzzi.

Recientemente, el sur de California ha sufrido de una intensa ola de calor que ha llevado a la población a que busquen la forma de mantenerse frescos y que puedan protegerse de las altas temperaturas.

Sin embargo, no solo las personas están siendo afectadas por el clima extremo, ya que los animales también hacen todo lo posible para conseguir refugio del calor sofocante.

Aunque en esta ocasión, un oso ha sido el protagonista de un peculiar suceso. Ya que uno de estos mamíferos, a pesar de ser considerado como un animal salvaje y de encontrarse en libertad, ingresó a la casa de unas personas que viven en la región de California, Estados Unidos.

La escena dejó impactados a los ciudadanos de Burbank, quienes fueron sorprendidos al visualizar a un enorme oso en su vecindario.

De esta cuenta, a policía local se pronunció rápidamente alertando sobre la presencia del animal en esa área y se encontró con un oso que se relajaba en un jacuzzi dentro de una de las casas.

This #bear is beating the heat in Burbank! Officers are on-scene after the bear was spotted in a hillside neighborhood before taking a dip to cool off. For safety tips regarding bear sightings, visit https://t.co/o5zi9UrjPh pic.twitter.com/aHci8CyMLS — Burbank Police (@BurbankPD) July 29, 2023

La policía de Burbank emitió un comunicado donde mencionaba que el oso luego de disfrutar el chapuzón, escaló un muro y caminó hacia un árbol que estaba ubicado en los alrededores de la casa, para buscar más de sombra y tranquilidad.

Ante la presencia de osos y animales salvajes en las zonas urbanas, la policía de Burbank emitió múltiples avisos a la población en donde se les pide mantener una distancia segura de estos animales para evitar cualquier acercamiento que pueda poner en peligro a las personas.