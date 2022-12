Así luce María Reneé Pérez Yonker tras superar fuerte crisis de salud

María Reneé Pérez Yonker ha agradecido la segunda oportunidad que le dio la vida tras su largo proceso de recuperación, luego de haber sufrido un shock séptico por una mala práctica médica.

OTRAS NOTICIAS: Las sorprendentes fotografías que Aída Estrada compartió en sus redes sociales

María Reneé está espectacular y sorprendió a los seguidores al lucir un hermoso vestido que refleja esta etapa en su camino.

A lo largo de los meses, la famosa ha agradecido todo el cariño y apoyo que recibió a lo largo de su dura recuperación, también se ha dedicado a apoyar y motivar a varias personas que como ella pasaron por los mismo.

La comunicadora y conductora de noticias subió una fotografía donde luce un hermoso vestido verde, largo, estilo princesa, que robó el aliento a muchos.

"De los vestidos más hermosos que he usado. Me los disfruto todos pero este fue muy muy especial, me reconcilio con el verde para siempre", escribió.

MIRA LA IMAGEN: