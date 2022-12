Las sorprendentes fotografías que Aída Estrada compartió en sus redes sociales

Aida Estrada mostró una serie de sorprendentes fotografías que emocionaron a sus seguidores por una poderosa razón.

OTRAS NOTICIAS: JuanPa Zurita presume su palabra guatemalteca favorita

La conductora guatemalteca celebró su séptimo aniversario de bodas con el excombatiente Leo Jaén y en esta ocasión usó como escenario el río y el puente Los Esclavos en Cuilapa, Santa Rosa.

La pareja celebró de manera tierna su boda. (Foto: Hazzaffie Photographer)

"7 número asociado a la perfección en la Biblia y sin duda seguimos siendo perfeccionados en el carácter de Cristo para que nos siga transformando y cumplamos su propósito. Este año ha sido así, hilar mucho más fino, que el señor siga siendo el centro de esta unión para siempre", contó la famosa acerca de su publicación.

"Te amo mi amor Leo Jaén, ¡Feliz séptimo aniversario!, por muchos años más juntos, más de 400 fotos y solo les puedo poner 10 aquí, mi esposo odia las sesiones de fotos pero le dije: "una vez al año no hace daño", aparte la pasamos bomba", continuó.

(Foto: Hazzaffie Photographer)

Acerca de cómo fue su experiencia durante la realización de las imágenes de la autoría de Hazzaffie Photographer dijo:

"Les cuento algo: me desperté a las 4 de la mañana, yo solita me peiné (no sé cómo lo logré con mi mini pelo), me maquillé y salimos como a las 5:15 de la mañana, llegamos a las 6:30 de la mañana y empezamos con miedo y frío".





Aida lució un hermoso vestido rojo y Leo un traje negro con camisa blanca.

"¿Quién de lo podría imaginar? Indudablemente son años donde el señor se glorifica, donde él nos sostiene, lejos de la perfección, pero cada día queriendo estar más cerca de Jesús y sus diseños. Feliz aniversario esposa mía, te amo y anhelo que cada año estemos más y más unidos y que la complicidad sea lo que nunca falte" le contestó Jaén en sus redes con otras fotos.

MIRA LA SESIÓN:

(Foto: Hazzaffie Photographer)

(Foto: Hazzaffie Photographer)

(Foto: Hazzaffie Photographer)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leonardo Jaén (@leojaen)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aida Estrada De Jaén (@aidacorazon)