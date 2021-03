Luz Katherine Tapia cambió las macanas por el balón, el día que decidió dar un giro a su vida. Ella pasó de ser una policía antidisturbios para perseguir su sueño: ser jugadora de fútbol profesional.

Luz Katherine Tapia, guardameta del América de Cali femenino (Colombia), es la estrella de su equipo y pieza clave en la final de la Copa Libertadores Femenina.

Luz es una de las mejores arqueras. (Foto: América de Cali)

Pero antes de llegar al campo, Katherine fue parte de las fuerzas de seguridad por 5 años, incluso, en más de una ocasión, escoltó el bus del Atlético Nacional, rumbo a un clásico, e hizo valer su fuerza y su 1.78 metros de altura, en enfrentamientos con algunos fanáticos y manifestantes.

Luego de quedar contra la espada y la pared al ser obligada a elegir entre sus dos carreras, siguió su pasión, y en 2018 debutó como portera del Atlético Nacional y se convirtió en la primera arquera del fútbol colombiano en marcar un gol. Ahora, a los 28 años, llegó a su primera final en Copa Libertadores.

➕¡La historia de Kathe Tapia, de las fuerzas públicas al fútbol profesional y ahora, a la final de la #LibertadoresFemxWIN pic.twitter.com/IK8jeozaBm — Win Sports Tv (@WinSportsTV) March 18, 2021

En una entrevista con Conmebol Libertadores Femenina, la arquera contó un poco de cómo ha llegado adonde está:

"Tuve la fortuna de ser la primera arquera en marcar un gol en la Liga Profesional Femenina. Esos son pasitos que voy dando hasta donde quiero llegar, como este que acabamos de dar con mis compañeras para jugar la final de la Libertadores".

"Juego fútbol desde los 8 años. Comencé como defensa central, luego llegué a Bogotá, al club Gol Star, allí me vieron las condiciones como arquera y después me vinculé a la Policía, sin dejar la pelota. Seguí con la selección de la Policía, pero de los hombres, que me abrieron un campo, y se presentó finalmente la oportunidad de jugar y debutar con Atlético Nacional. Allí estuve tres años y fue ese proceso con el Nacional el que llevó al América a fijarse en mí".

La joven es una prometedora estrella del futbol Femenino. (Foto: Bola VIP)

Al comentario de que ahora custodia el arco del América, Katherine dijo:

"Así me siento, siempre quiero transmitirles seguridad a mis compañeras desde el arco, con un liderazgo positivo en beneficio del grupo, y tratando de dejar huella como mujer y como futbolista".

¿Por qué dejó la policía?

"Al principio recibí el apoyo de la institución, pero luego cambiaron de comandante y me pusieron a escoger, me pusieron literalmente contra la espada y la pared, al punto de que una vez me iban a capturar porque andaba evadida del servicio por ir a entrenar. Entonces, decidí. No era fácil. El fútbol femenino apenas está en crecimiento, pero sé qué puedo dar, sé del talento que tengo y me incliné por la pelota".

Así agradeció su tiempo como agente y comentó qué le enseñó su tiempo ahí:

"Me enseñó disciplina, la responsabilidad en todo lo que enfrento, el respeto por las demás personas y la tranquilidad que se necesita, como cuando estaba en el Esmad (Escuadrones Móviles Antidisturbios), no podía actuar violentamente contra el ciudadano, sino tener la calma para enfrentar cada circunstancia".

