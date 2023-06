El Real Madrid hace oficial todas las cifras del fichaje de Jude Bellingham

-

El Real Madrid hace oficial las cifras del fichaje de Jude Bellingham: será presentado este jueves 15 de junio.

El pasado 8 de junio, el Borussia Dortmund anunció el cierre de la operación con el club español por el traspaso de Jude Bellingham, que se ha comprometido hasta el 2029 con el club del Bernabéu.

Fue hasta este miércoles 14 de junio, que el Real Madrid ha hecho oficial y formal el fichaje del internacional inglés a través de un comunicado en la web de la entidad blanca.

Bellingham firma por 6 temporadas con su nuevo club, hasta el 30 de junio de 2029. Se cree que Jude es la pieza clave del proceso que se inició con los fichajes de Camavinga y Tchoauméni.

El inglés aterriza en el Real Madrid a cambio de 103 millones de euros fijos y hasta otros 30 millones por objetivos cumplidos. Tendrá uno de los salarios más altos de la plantilla, pese a sus apenas 20 años.

Desde el Alemania se confirmó que Bellingham ganará 10 millones netos brutos por temporada.

Sólo falta por resolver la incógnita de qué número utilizará el centrocampista en su presentación como jugador del Real Madrid. Medios españoles señalan que el dorsal 14 es el elegido por el inglés.

Real Madrid will pay €103m fixed fee for Jude Bellingham. Final add-ons package could reach €30.9m depending on Jude & Real Madrid performances/titles. ✨



Salary will be around €10/12m, medical tests were perfect — Real believe they signed a top player for many, many years. pic.twitter.com/1XH0oKCacG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2023

Uno de los primeros futbolistas del Real Madrid en recibir en sus redes sociales a Bellingham fue Vinicius Junior, comentando sobre el fichaje del ex-jugador del Dortmund.

Bienvenido al mejor equipo del mundo, @BellinghamJude https://t.co/2hz2CYmoBU — Vini Jr. (@vinijr) June 14, 2023

Mañana jueves 15 de junio, a las 4 horas de Guatemala, tendrá lugar el acto de presentación de Jude Bellingham como nuevo jugador en la Ciudad Real Madrid.