“No era una persona violenta”, dice la mamá de Salvador Ramos, quien mató a 19 niños

Salvador Ramos compró un fusil de asalto tras cumplir 18 años y la cual utilizó durante la masacre cometida en una escuela de Uvalde, Texas.

La madre de Salvador Ramos rompió el silencio tras el crimen cometido por su hijo y resaltó que el muchacho era una persona tranquila.

Adriana Reyes se mostró sorprendida por lo que hizo Salvador, pero admitió que el joven era una persona solitaria, con pocos amigos, pero no mostraba alguna actitud violenta.

La madre del joven no da crédito a lo ocurrido en una escuela de Texas.

“Mi hijo no era una persona violenta. Estoy sorprendida por lo que hizo”, aseguró la madre en entrevista con Daily Mail.

Reyes aseguró que no tenía una relación complicada con su hijo como se ha publicado en diferentes sitios.

“Tenía una buena relación con él. Era muy reservado, no tenía muchos amigos”, dijo. También señaló que la última vez que habló con Salvador fue el lunes pasado, en su cumpleaños.

Consternación

Rolando Reyes, abuelo de Salvador, contó que en la familia no sabían de que el joven había comprado dos armas días atrás y también calificó al joven como un adolescente tranquilo, que pasaba la mayor parte del tiempo en soledad en su habitación e incluso reveló que en ocasiones lo llevaba a trabajar con él.

“A veces lo llevaba al trabajo conmigo. No todo el tiempo, pero a veces. El año pasado no fue a la escuela. No se graduó. Uno intentaba decírselo, pero los niños hoy en día creen que todo lo saben”, aseveró el abuelo.

Rolando Reyes destacó que el joven no vivía con su madre porque discutían a menudo, por lo cual se quedaba en la casa de los abuelos.