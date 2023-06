Manchester City se proclama campeón de la FA Cup y sueña con el triplete

-

Los citizens derrotaron a los Diablos Rojos en el estadio de Wembley por 2-1.

El Manchester City se impuso 2-1 al Manchester United en la final de la FA Cup.

Apenas había empezado el juego cuando llegó la primera anotación que hacía crecer la ilusión de los sky blue.

Ilkay Gündoğan puso el 1-0 apenas en el minuto 1 del partido.

THAT'S UNBELIEVABLE @IlkayGuendogan with an incredible volley for @ManCity, and it's the FASTER EVER #EmiratesFACup Final goal! pic.twitter.com/x95dNx9a8w — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023

Sin embargo, Bruno Fernandes puso el empate al 33 tras una mano en el área del City y la revisión del VAR.

Ice cold @B_Fernandes8 bags from the spot #EmiratesFACup pic.twitter.com/9OURRxZoGH — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023

En la segunda parte, Gündoğan volvió a aparecer en el marcador para por el 2-1 de los celestes.

CAPTAIN FANTASTIC @IlkayGuendogan with another magical volley ✨#EmiratesFACup pic.twitter.com/HLCo4VpARt — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023

Con ello, el City obtiene se segundo título de la temporada, y ahora va por la Champions ante el Inter de Milán el 10 de juinio.