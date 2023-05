Aficionados del Manchester City invaden la cancha tras victoria (videos)

Los aficionados se desataron e invadieron la cancha del estadio Etihad luego de que El Manchester City se convirtiera en bicampeón de la Premier League de Inglaterra.

Ya campeón sin jugar desde el sábado, el Manchester City se impuso con demasiados apuros (1-0) al Chelsea (12º), este domingo en la 37ª fecha de la Premier League, mientras que el Brighton dio un paso hacia la Europa League y el Leeds hacia el descenso.

Con cerca del 90% de su once habitual en el banquillo, el City celebró su título de la Premier League, con una victoria que permite a los 'Citizens' situarse con 7 puntos más que el Arsenal, y con un partido menos.

Los Skyblues se coronaron por tercera temporada consecutiva provocando que los seguidores estallaran en felicidad y reaccionaran corriendo en plena cancha, al momento no permitieron que se llevara a cabo la premiación.

FINAL DE PARTIDO | Es hora de levantar el trofeo



1-0 #MCFCEspañol pic.twitter.com/vxZwtAmPwo — Manchester City (@ManCityES) May 21, 2023

Algunos se colgaron de las porterías e hicieron que se vencieran por el peso, otros agredieron al portero del Aston Villa Robin Olsen, quien fue resguardado tras ser agarrado a patadas y recibir varios golpes.

El equipo ganador se disculpó por el ataque a Olsen: "El Manchester City desea disculparse sinceramente con el portero del Aston Villa, Robin Olsen, quien fue agredido después del pitido final en el partido de hoy cuando los fanáticos ingresaron al campo", se leyó en un comunicado.

Se dice que ya iniciaron las investigaciones tras este suceso.

MIRA LAS IMÁGENES:

️ Carrying on from the recent trend of pitch invasions...



@ManCity fans flood onto the Etihad pitch to celebrate yet another @premierleague title triumph!#beINPL #MCIAVL #MCFC pic.twitter.com/GLtgcsPt36 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 22, 2022

"S'il vous plaît, quittez la pelouse immédiatement"



Les supporters de Manchester City n'ont visiblement pas la tête à suivre les consignes et célèbrent le titre en envahissant le terrain #MCICHE | #PremierLeague pic.twitter.com/YuPKOe7GE2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 21, 2023