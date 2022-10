¿Por qué Manuel Baldizón utiliza cabestrillo luego de ingresar al país esposado?

Ingresó a Guatemala deportado y esposado, pero ahora Manuel Baldizón utiliza cabestrillo y le retiraron las esposas.

Pese a que Manuel Baldizón no presentaba ningún problema de salud en sus brazos e ingresó esposado a Guatemala, ahora utiliza cabestrillo y le fueron retiradas las esposas.

Su nuevo aspecto llamó la atención y el excandidato a la presidencia argumentó que se lastimó cuando fue ingresado a Torres de Tribunales.

"Con la amaquiada que me dieron me golpearon el brazo y me cortaron la muñeca", justificó y agregó que no puede culpar a nadie y que no sabe qué le pasó en el brazo izquierdo: "Me golpearon, mire lo que pasó", dijo.

Pese a que Manuel Baldizón ingresó al país esposado, ahora utiliza cabestrillo y aseguró que fue lastimado en su ingreso a Torre de Tribunales.@soy_502 pic.twitter.com/vqzpgAtyXN — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) October 6, 2022

Baldizón ingresó este miércoles 5 de octubre a Guatemala luego de ser deportado desde Estados Unidos (EE.UU.) tras cumplir una condena por lavado de dinero.

El excandidato a la presidencia fue capturado en Miami en el 2018 y estuvo en prisión durante dos años donde cumplió una condena reducida, luego que se declarara culpable de recibir dinero del narcotráfico para financiar sus campañas políticas.