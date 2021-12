Marco Enrique Franco, el toxicólogo ambiental que triunfa a nivel internacional

El científico guatemalteco Marco Enrique Franco próximamente compartirá su conocimiento a través de importantes investigaciones de su especialidad en Suiza.

El doctor realizará estudios en el Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology EAWAG (Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnología Acuática) y compartió su historia a Soy502.

(Foto: Matthew Minard/Baylor University)

"La posición en Eawag iniciará en enero de 2022, cada año se selecciona a uno o dos científicos jóvenes alrededor del mundo para su fellowship post-doctoral y yo fui acreedor en 2021", indicó.

Según explicó el futuro investigador post doctoral "el proyecto consistirá en evaluar los mecanismos de defensa, particularmente aquellos asociados a la biotransformación de contaminantes ambientales en organismos acuáticos. Esto se llevará acabo mediante la aplicación de modelos in vitro como líneas celulares y sistemas subcelulares".

(Foto: Marco Enrique Franco)

"Mi meta es que mi trabajo ayude a que con el tiempo podamos tener la información sobre los efectos negativos al ambiente y que, utilizando esos datos, se pueda establecer leyes y regulaciones con más rigor para reducir la degradación ambiental y los efectos que esta trae a los humanos", aseguró.

¿Qué se realiza en el Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology?

El especialista de 30 años contó que Eawag "es responsable de la investigación, enseñanza y consultoría en las áreas relacionadas al recurso agua alrededor del mundo y forma parte del Sistema de Institutos y Universidades Federales de Tecnología en Suiza, que incluye instituciones de talla mundial como la Universidad ETH".

Los logros del guatemalteco:

El doctor Franco ha destacado por su labor en el desarrollo y aplicación de sistemas in vitro, con el objetivo de estimar los efectos toxicológicos de la contaminación ambiental en organismos expuestos, otro de sus grandes aportes ha sido la reducción del uso de animales de laboratorio.

"Como el tiempo y las épocas cambian la ciencia también debe evolucionar, mucho de mi trabajo es dedicado a buscar y desarrollar alternativas que no involucren pruebas con animales, esto permite hacer evaluaciones mas rápidas, menos costosas y con un nivel de detalle más específico que no obtenemos cuando evaluamos un organismo entero", dijo al respecto.

Marco Franco lucha por la conservación de los recursos hídricos. (Foto: Marco Franco)

De Guatemala a Estados Unidos:

Marco es originario de la Ciudad de Guatemala y vivió muchos años en Escuintla. Estudió diversificado en la "Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA", ubicada en Villa Nueva, luego partió a Estados Unidos donde realizó sus estudios de licenciatura y maestría en biología en la University of Louisiana at Lafayette (Universidad de Louisiana en Lafayette), a la maestría le siguió un doctorado en ciencias ambientales en Baylor University (Universidad de Baylor) en Texas y ha contribuido con múltiples artículos científicos en el campo de toxicología ambiental y molecular.

(Foto: Marco Enrique Franco)

"Desde pequeño me interesó el medio ambiente, recuerdo que solía jugar a hacer experimentos en casa, viendo plantas y animalitos en un microscopio que me obsequiaron mis papás. Me gusta e interesa muchísimo saber el daño que como humanos hacemos al ambiente, pues es de él de donde obtenemos muchos servicios. Muchas veces, por la misma naturaleza humana fallamos, pues no nos darnos cuenta de que nuestras actividades tienen efectos grandes. Hasta que no nos pasa algo a nosotros a raíz de esto, no tomamos ninguna acción para mejorar", contó acerca de su pasión por lo que hace.

"El interés por la toxicología ambiental me despertó tras tomar una clase durante mis estudios de licenciatura, a partir de ahí me enfoqué en contaminación ambiental, evaluando efectos de compuestos químicos y otras sustancias más complejas en organismos expuestos", agregó.

El guatemalteco desea aplicar su conocimiento para la protección del ambiente. (Foto: Marco Enrique Franco)

"Nada me gustaría más que en Guatemala se pueda tener una buena calidad de recursos hídricos y ecosistemas acuáticos y así tener la certeza de que no habrá efectos negativos en nuestra salud".

"Al final todo se reduce a eso: nuestro bienestar como sociedad. Si hay una degradación ambiental desproporcionada, inevitablemente como humanos lo vamos a sufrir. Mantener un equilibrio ecológico y la buena calidad ambiental debería ser del interés de todos, así podemos tener una buena calidad de vida", concluyó.

