Massiel Carrillo debuta oficialmente como cantante en televisión

La comunicadora, influencer y política guatemalteca Massiel Carrillo debutó en televisión como cantante afirmando que su sueño de niñez se cumplió.

Carillo visitó el matutino Café AM e interpretó "Equivocada" de Thalía uno de los covers que ha compartido en redes sociales y para sorpresa del público afirmó que este es el inicio de su camino como artista musical.

"Me conocen de otras facetas: como empresaria, como profesional o en los medios, pero no sabían de que también me gustaba el canto. Ahora he estado tomando clases en el CEA con Napoleón Robleto y diariamente trato de apartar unos 30 minutos, a veces me excedo, a veces me emociono y se me va la hora, dos horas, incluso toda la mañana en ensayos y aprendiendo un poco del canto, esto es apasionante y creo que nunca se deja de aprender en la vida", aseguró.

"Podemos ir retomando nuestros sueños y apartando el tiempo, algo que me decía Napoleón es que no se nace con la capacidad de cantar, uno debe de ir apartando ese tiempo y todos los sueños se pueden lograr con disciplina, si tenemos disciplina podemos alcanzarlos".

Acerca de las opiniones del público por el nuevo camino que tomó tras su participación en la política guatemalteca dijo:

"Hay ocasiones en que uno tiene que aprender a dominarse, porque enoja ver algunos comentarios, pero muchos que se esconden detrás de un perfil falso, si tú los vieras frente a frente no te dirían esas cosas, lo hacen porque están desde el anonimato, uno debe ser maduro y entender esa situación, si esa persona estuviera frente mío no me estaría diciendo esas cosas, así son las redes, pero también son muy buenas, además gracias a ellas se ha podido viralizar mis videos, mis canciones, todo tiene su lado positivo, uno enfocarse en lo positivo y eso es lo que he hecho".

Los proyectos de Massiel:

La guatemalteca aseguró que a partir de ahora "se vienen muchas sorpresas, ya estamos trabajando con Napoleón en la producción de los temas musicales, ya tenemos material que saldrá pronto".

Acerca de su género musical reveló que será la cumbia, "saldrán temas enfocados en este ritmo, aunque en redes me escucharon romántica pero necesitamos alegría", acerca de su nuevo apodo, entre risas dijo que será "El Bombomcito Rico", de la cumbia".

"No debemos dejar de soñar, volver a la etapa en la que queríamos ser esto o aquello, se vale retomar". dijo.

