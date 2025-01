Conor McGregor cambia las artes marciales por el fútbol profesional

-

¿Dejó las artes marciales mixtas? Mira el video que muestra a Conor McGregor jugando fútbol.

Conor McGregor, de 36 años, decidió cambiar temporalmente los octágonos de la UFC por el césped del fútbol.

En su debut con el Black Forge FC, un equipo que lleva el nombre de su pub en Dublín, el Black Forge Inn, McGregor se unió al partido contra el Harding FC, parte de la United Churches Football League, una de las ligas amateurs más populares de Irlanda.

El encuentro terminó en empate 1-1, pero la verdadera atracción fue la participación de McGregor.

Conor McGregor showed no mercy to the opposing team during a football game earlier today



@NotACasualMMA #UFC #MMA pic.twitter.com/WO6DXLKvy3 — Championship Rounds (@ChampRDS) January 11, 2025

Reacciones polémicas

El irlandés, vistiendo la camiseta número 11, jugó como extremo izquierdo y mostró su característico estilo físico, disputando cada balón con intensidad. Sin embargo, su actuación también generó algunas polémicas.

El desempeño de McGregor no pasó desapercibido y las redes sociales se llenaron de comentarios. Mientras algunos lo elogiaron por su entusiasmo, otros no pudieron evitar hacer bromas. "Es el tipo de tackles que esperaba", escribió un usuario, mientras otro comentó: "Ver a McGregor jugar al fútbol es lo más divertido del mundo".

Conor McGregor landing a picture perfect body kick in a game of football pic.twitter.com/nEzx2QC2oa — Oscar Willis (@oscarswillis) January 11, 2025

Aunque muchos ven esta incursión como algo casual, el interés de McGregor por el fútbol no es nuevo. Antes de dedicarse a las artes marciales mixtas, fue una joven promesa del fútbol irlandés, jugando en el Yellowstone FC en la tercera división y siendo el máximo goleador de su equipo.

Su antiguo entrenador, David Glennon, recordó: "Conor era un jugador muy talentoso. Siempre destacaba en el campo y su energía era contagiosa".