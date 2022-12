Así fue la reacción de Otto Pérez Molina tras ser condenado por el caso La Línea

Tras conocer la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo B, el expresidente Otto Pérez Molina dijo sentirse frustrado.

EN CONTEXTO: Pérez Molina y Baldetti absueltos de un delito pero condenados por dos más

El expresidente Otto Pérez Molina fue absuelto por el delito de enriquecimiento ilícito, pero fue condenado a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera.

Al conocer la resolución del Tribunal, el expresidente dijo sentirse frustrado y decepcionado ya que esperaba la absolución total.

"Me siento decepcionado, frustrado, porque primero tomaron una decisión de ponerme asociación ilícito y defraudación aduanera, como complice porque no hay pruebas, y lo hacen sin pruebas", reaccionó el expresidente.

"Estoy frustrado también porque ¿qué objeto tiene que yo me asocie, qué sentido tiene además del fraude al Estado sino pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito? ¿Dónde está el dinero?", cuestionó Pérez Molina.

Agregó que tenían que comprobar el enriquecimiento ilícito y decir en dónde está el dinero, porque sino para qué se iba a asociar sino tienen una prueba que haya recibido un centavo.

"Me siento frustrado" dice Pérez Molina tras conocer la resolución del Tribunal de Mayor Riesgo B. pic.twitter.com/VWsBkQxv7W — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 8, 2022

El exgobernante dijo que apelará la decisión del Tribunal porque considera que no hay pruebas que lo incriminen.

Absueltos por un delito pero condenados por dos más

El expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti fueron beneficiados con la absolución por el delito de enriquecimiento ilícito en el caso La Línea.

El Tribunal de Mayor Riesgo B, explicó que los dos exfuncionarios no se enriquecieron ilícitamente con la defraudación aduanera.

La explicación del Tribunal es que el Ministerio Público no demostró la manera en que Pérez Molina y Baldetti se enriquecieron. "El Tribunal no duda que se hayan enriquecido ilícitamente pero no lo demostraron las pruebas".

Pese a que fueron absueltos por el delito de enriquecimiento ilícito, Pérez Molina y Baldetti recibirán condena por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera.

La vocal del Tribunal, Kathy Sarceño dijo que no se mostró si habían propiedades, aeronaves, autos o cuentas bancarias.