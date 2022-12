Pérez Molina y Baldetti absueltos de un delito pero condenados por dos más

El Tribunal de Mayor Riesgo B continúa leyendo la sentencia por el caso La Línea.

El expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti fueron beneficiados con la absolución por el delito de enriquecimiento ilícito en el caso La Línea.

El Tribunal de Mayor Riesgo B, explicó que los dos exfuncionarios no se enriquecieron ilícitamente con la defraudación aduanera.

Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti quedaron absueltos por el delito de enriquecimiento ilícito. Aunque tendrán responsabilidad penal por asociación ilícita y Defraudación aduanera. pic.twitter.com/weBJjd3iq1 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 7, 2022

La explicación del Tribunal es que el Ministerio Público no demostró la manera en que Pérez Molina y Baldetti se enriquecieron. "El Tribunal no duda que se hayan enriquecido ilícitamente pero no lo demostraron las pruebas".

La vocal del Tribunal, Kathy Sarceño dijo que no se mostró si habían propiedades, aeronaves, autos o cuentas bancarias.

"El Tribunal no duda que haya existido enriquecimiento ilícito pero el MP no lo pudo probar", señala vocal. pic.twitter.com/XrXnUJkRuP — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 7, 2022

Pese a que fueron absueltos por el delito de enriquecimiento ilícito, Pérez Molina y Baldetti recibirán condena por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera.

La audiencia continúa y aún falta que el Tribunal dicte la condena contra los integrantes de La Línea. La condena serían años de prisión por los delitos cometidos.

Los primeros absueltos

De los 29 implicados en el caso La Línea, al menos tres han quedado totalmente absueltos por el Tribunal de Mayor Riesgo B, a cargo de la jueza Jeanneth Valdés.

El Tribunal ha manifestado que el Ministerio Público no acreditó los medios de prueba y no pudo comprobar la participación de ciertos acusados en la estructura criminal

El Tribunal ha dejado en total libertad a Giovanni Marroquín Navas, quien según el Ministerio Público era el enlace entre la estructura interna y externa de La Línea. La jueza Jeanneth Valdés lo absolvió del delito de asociación ilícita.

Lo mismo ocurrió con el exjefe de la SAT, Carlos Muñoz. En la explicación, la jueza dijo que ni la misma estructura lo quería, por lo que no podía ser parte de ella. También quedó absuelto por asociación ilícita.

En el caso de Anthony Segura Franco, exsecretario general del sindicato de la SAT, acusado de los delitos de Asociación ilícita y cohecho pasivo, también quedó absuelto.