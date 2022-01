Caso Melissa Palacios: incautan el celular de la implicada que transmitió en vivo

El sistema penitenciario informó de la incautación de un celular que se presume era con el que transmitió en vivo la implicada en el caso de Melissa Palacios

Este martes 25 de enero se efectuó una requisa en el sector de aislamiento de mujeres del Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres, Los Jocotes en Zacapa.

De esa cuenta se incautó un celular que se presume fue el que utilizó María Fernanda Bonilla en su transmisión en vivo donde se jacta del proceso del juicio y de los familiares de la víctima, Melissa Palacios.

Junto al celular se incautó una batería externa para cargar dicho aparato, el cual se puso a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

En horas de la mañana culminó requisa en el sector de aislamiento de mujeres del Centro de Detención Preventiva de Máxima Seguridad para Hombres y Mujeres Los Jocotes, Zacapa, donde se incautó:



1 Teléfono Celular

1 Batería externa para cargar celular



En la transmisión, María Fernanda Bonilla dice que el caso se les caerá a los familiares y se conocerá que ella no tuvo que ver en el asesinato de Melissa Palacios.

Además, dice que por más cambio de juez que soliciten y atrasen las audiencias, todo está arreglado.

"Entonces mejor que hagan su show, ya los conocieron por showseros (sic). "No llegó a la audiencia por ir ganando tiempo. Ellos quieren ganar tiempo y quieren que me dejen en la cárcel más tiempo", asegura Bonilla en la transmisión difundida en redes.

"Que ya acepten que ya no pueden hacer nada", aseguró la implicada en el proceso.

La mujer implicada en el asesinato de Melissa Palacios

Investigadores de la PNC explicaron a Soy502 que se sabe que María Fernanda fue la última persona con la que Melissa tuvo contacto y con quien acudió a una fiesta de cumpleaños el día de su desaparición.

La detenida negó los señalamientos y dijo que confía en salir de esta situación.

Cuando fue capturada recordó que no fue localizada en los operativos porque se encontraba en operaciones de vuelo. “Señores yo soy piloto aviador, no me mantengo solo en mi casa, me mantengo volando por todos lados”, aseguró.

El asesinato de Melissa Palacios

La joven universitaria Melissa Palacios fue reportada como desaparecida el pasado 4 de julio en San Jorge en el departamento de Zacapa, cuando había salido a una celebración de cumpleaños.

Un día después, el lunes 5 de julio fue localizada sin vida y con señales de violencia en Río Hondo, Zacapa, en un terreno baldío.

Dos días más tarde, familiares le dieron el último adiós y exigieron justicia tras la muerte de la joven de 20 años.