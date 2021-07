Los memes de Julio Iglesias vuelven a ser tendencia en este mes

La fiebre de memes sobre Julio Iglesias ha vuelto, como cada mes de julio. Estos son algunos de los más populares.

Como ya es costumbre, los internautas aprovechan el mes de julio para utilizar su ingenio y crear una infinidad de memes del famoso cantante español Julio Iglesias. ¿La razón? El nombre del cantante.

Aunque parezca increíble en diferentes partes del mundo utilizan de broma de broma el nombre del intérprete.

De acuerdo con información de Google Trends, los memes de Julio Iglesias han sido los más buscados durante los primeros días del mes, tanto así que han crecido el 1.75 por ciento.

Las búsquedas más comunes son: memes de Julio Iglesias, memes de julio 2021, fotos de Julio Iglesias y memes Julio Iglesias padre.

(Foto: captura de pantalla)

Estos son solo algunos:

En el mes de Julio damos por iniciada la temporada de memes de Julio Iglesias en Twitter pic.twitter.com/h93Rcr0Brk — Fabián Ulloa Alvear (@UlloaAlvear) July 1, 2021

Tengo el wp tildado de fotos de Julio Iglesias. Voy a armar un hilo con memes de Julio. pic.twitter.com/07VUedqMwV — Fabricio Santarella (@fasantarellaok) July 1, 2021

Mandé UN meme de Julio Iglesias x whatsapp... Me respondieron con 20 pic.twitter.com/ZirqiCQMwL — Maximiliano León (@M_kenneth) July 1, 2021

Si Julio Iglesias no aumentó ventas este mes yo ya no creo en nada…!

Estos memes JAJAHSJAHSJA Y No me canso de verlos ☠️ pic.twitter.com/tVODeaGF8s — Pao C. (@polekeyakao) July 3, 2021

*Con información de la Tercera.