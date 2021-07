Hombre intenta escapar del ataque de un perro cuando un camión lo atropella (video)

Las imágenes muestran cómo el joven camina por la acera y trata de escapar cuando un perro comienza a ladrarle.

El hecho ocurrió en Turquía y fue captado por una cámara de seguridad.

En el clip se aprecia cómo Ekrem Binak va caminando cuando un perro que estaba echado en la banqueta se acerca a él y comienza a ladrarle y a correrlo, él hombre se asustó y se movió a la carretera, en ese instante se estrelló contra un camión que pasó rápidamente.

El joven fue rosado por el vehículo que iba a una velocidad excesiva, y lo derrumbó. Según las autoridades locales a los medios actualmente el afectado lucha pos su vida.

Los transeúntes llamaron a una ambulancia que lo trasladó a la emergencia de un hospital.

Horas después, el conductor del camión fue detenido pero fue dejado en libertad después de demostrarse que no había cometido alguna falta.

ESTE ES EL MOMENTO: