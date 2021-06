Las redes se burlan de "Lupillo" Rivera por su forma de cubrir el tatuaje de Belinda

Luego de que "Lupillo" Rivera mostrara cómo se cubrió el rostro de Belinda que había plasmado en su piel, la reacción de los fanáticos a través de memes no se hizo esperar.

"Qué tal mi gente, ahora voy a postear el video que todo el mundo estaba esperando, que todo el mundo quiere ver, estoy contento de haber tomado esta decisión", aseguró el cantante mexicano de música regional, "Lupillo" Rivera, en un video donde enseñó su nueva "obra de arte".

Según el artista, lo hizo por su nuevo amor. "Lo más importante es darle lugar a mi prometida, Giselle, solo por eso tomé la decisión de hacerlo", expresó.

A pesar de que el tatuador, Antonio Morales, conocido como "Tanke Rules", dijo que sugirió a "Lupillo" que lo cubriera con calaveras, tigres u otros diseños, el propio cantante eligió lo que quería: optó por tachar la cara de Belinda con una mancha negra.

"Me atraía mucho el taparle el tatuaje, no sabía que lo iba a hacer yo porque seguía el chisme, pero realmente no le cobré nada, sabía que lo que me iba a traer era seguidores y más trabajo. Ese es el pago”, confesó "Tanke Rules", en una entrevista con el programa "Ventaneando".

Pero, cuando el artista enseñó su brazo y los internautas se dieron cuenta de que simplemente se trataba de un gran tachón, la situación generó polémica y fue inspiración para una ola de memes.

Estos son algunos: