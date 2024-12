El extraño mensaje de Jimmy Morales: replicó en inglés su biografía de Wikipedia

-

El expresidente guatemalteco Jimmy Morales sorprendió al publicar un extraño mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, donde se limitó a replicar su biografía de Wikipedia.

La extraña publicación no dice nada, únicamente se limitó a replicar la biografía de Wikipedia sobre su persona, misma que copió y pegó en su cuenta de X, eso sí, en inglés.

El mensaje fue compartido este viernes 27 de diciembre. En la misma se lee que Morales nació en Guatemala, que sus padres son José Everardo Morales Orellana y Celina Ernestina Cabrera.

Además, refiere que "proviene de una familia de circo" y que trabajó junto a su hermano Samuel Morales y su abuelo en la venta de plátanos y ropa usada en un mercado guatemalteco.

Incluso, la publicación del exmandatario coloca como fotografía una captura de pantalla del sitio Wikipedia, en donde se resalta que fue el Presidente número 50 de Guatemala, acompañado por Jafeth Cabrera como vicepresidente.

Sin embargo, esta publicación no fue replicada en su cuenta de Facebook, donde regularmente suele pronunciarse.

Al ingresar a la cuenta de Morales, se puede observar que, después de la confirmación de Donald Trump como Presidente electo de Estados Unidos, el resto de sus publicaciones las ha realizado en inglés.