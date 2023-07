¡Se salió de control! Fans vitorean a Messi en una tienda de Miami

-

La presencia de Messi desata el caos en Miami: Aficionados lo ovacionan al salir de una tienda.

El reconocido futbolista argentino, Lionel Messi, sigue causando sensación en su reciente travesía por la ciudad de Miami. El astro, ahora jugador del Inter Miami CF en la Major League Soccer (MLS), ha sido recibido con los brazos abiertos por una multitud de personas que celebran su llegada como el fichaje estrella del equipo.

Cientos de aficionados se agolparon en las calles para presenciar el emocionante momento en que Messi salía de una tienda acompañado de su esposa e hijos. La multitud luchaba por conseguir una foto del jugador mientras coreaban su nombre.

Aunque Messi aún se encuentra en la búsqueda de un hogar para su familia en Florida, ha demostrado en el terreno de juego su valía, llevando a las Garzas del Inter de Miami a los dieciseisavos de final de la prestigiosa Leagues Cup.

MIRA ACÁ EL VIDEO:

Leo Messi walking out of an Adidas store in Miami! The fans who’ve lined up pic.twitter.com/McYnOwW1zR — Leo Messi Fan Club (@WeAreMessi) July 29, 2023

Una vida normal

El jugador argentino también ha compartido con el mundo sus motivaciones para elegir el salto a la MLS y dejar atrás el fútbol europeo. En una entrevista con Mundo Deportivo, confesó que uno de los motivos fundamentales fue la oportunidad de disfrutar más tiempo en compañía de su familia y liberarse de la intensa presión deportiva que enfrentaba en el Viejo Continente.

El 14 de julio pasado, Messi fue la sensación al acudir al supermercado acompañado de su familia.