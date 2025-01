Ministro de Gobernación denuncia supuesta "estructura de espionaje"

-

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, accionó legalmente contra una supuesta "estructura de espionaje" que daría "seguimiento ilegal" a personas de interés para exponerlas en las redes sociales.

La denuncia fue interpuesta este martes 7 de enero por Jimenez en la ventanilla de atención de la Fiscalía Metropolitana de la sede central del Ministerio Público (MP) en el barrio Gerona, zona 1.

Según el funcionario, el 23 de diciembre acudió a efectuar unas diligencias en un centro comercial ubicado en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, donde se le tomó una fotografía cuando se sentó a tomar un descanso y luego la imagen fue divulgada en las redes sociales, principalmente en X a través de la cuenta identificada como Yes Master.

"Más que la publicación y lo que dice, lo interesante del hecho es que ese centro comercial no lo visito con frecuencia... ¿Qué significa y cuál es la preocupación que tengo? Es que, efectivamente, al hacer referencia del carrito de helados es que están haciendo seguimiento", dijo.

Agregó: "La sospecha fuerte que tengo es que exista una estructura de espionaje y seguimiento ilegal que se hace, en este caso, hacia mi persona para ubicarme y tomarme una fotografía. Lo grave no solo es la fotografía, sino que se cumplió el círculo de inteligencia al tomarme la foto y después la divulgaron".

En camino al Ministerio Público a interponer una denuncia penal en contra de una posible estructura de inteligencia, espionaje y seguimiento ilegal que utiliza las redes sociales para difamar y vulnerar a la personas. #OnFire — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) January 7, 2025

Jiménez insistió en el que el punto de la denuncia es que la fotografía fue tomada y después divulgada como resultado final de un seguimiento, "por lo tanto, si hay seguimiento, hay seguimiento permanente, porque no solo ha sido una vez".

"Si estas personas hacen seguimiento, tiene que haber necesariamente una estructura de espionaje, porque esto no lo puede hacer una persona de manera individual. Ni aún los paparazzi más famosos del mundo logran tomar fotografías tan fácilmente, significa que atrás hay una estructura y al publicarla en la cuenta de Yes Master, significa que esta cuenta forma parte de esta estructura", manifestó el ministro de Interior.

Ante esta situación, Jiménez explicó que presentó una denuncia de amenaza y difamación en contra de las cuentas que publicaron la fotografía.

"No estoy criticando la publicación, sino que el contexto y la probabilidad que esa fotografía es resultado de un seguimiento y de una tarea de espionaje que es clandestina y, por lo tanto, es ilegal en el país. Solo los servicios de inteligencia reconocidos legalmente pueden hacerlo justificándolo ante juez la posibilidad de dar seguimiento para obtener información de esta naturaleza", manifestó el funcionario.

También lamentó que se haya hecho hacia su persona, ya que cuenta con seguridad y equipo que le acompañan "que hagan esto, imaginémonos las personas de cualquier nivel, de cualquier profesión son perseguidas... me siento amenazado, porque si una persona me puede tomar una fotografía, un francotirador me puede disparar".

"Espero que este grupo solo haga esto para tomar fotografías y no para pasar información a los grupos criminales que son altamente peligrosos en este país", subrayó.

Esta no es la primera ocasión en la que un funcionario público o personas individuales denuncian a la cuenta Yes Master, la cual, incluso, ha sido relacionada al Secretario General del MP, Ángel Pineda; hasta el momento se desconocen los avances de las investigaciones relacionadas contra el llamado "net center".