La historia de la notificación de Emixtra a una ambulancia que atendía emergencia

Agentes de Emixtra emitieron un aviso de notificación a un ambulancia que estaba estacionada en un lugar no permitido cuando atendía una emergencia.

"Se solicita el retiro de la unidad de bomberos de la bahía de carga y descarga de buses y área con línea roja", es lo que se lee en el aviso de notificación que agentes de la Empresa Municipal de Tránsito de Mixco (Emixtra) colocaron a una ambulancia de Bomberos Voluntarios que se encontraba en el lugar atendiendo una emergencia.

La notificación fue publicada en las redes sociales, donde rápidamente se hizo viral, generando constantes críticas a los agentes de Emixtra y a las autoridades municipales de ese municipio.

Al respecto, el portavoz de Emixtra, Roger Escalante, indicó que se trató de "un mal procedimiento". En tanto, las críticas y reclamos en contra de las autoridades municipales, se incrementaron.

Ante ello, el alcalde de Mixco, Neto Bran, publicó un video en sus redes sociales donde negó que él haya ordenado accionar en contra de las ambulancias.

Muy relajado, con un sombrero vaquero, una chaqueta de cuero, lentes oscuros y un mate en la mano, Bran aseguró que ha ayudado a los bomberos, así que negó que exista una orden para "joder a los bomberos".

"No estoy muy seguro de qué fue lo que pasó. Llamé al gerente de Emixtra y dice que fue una señorita que utilizó su criterio, mal criterio, por cierto porque cometió un error. A una ambulancia no se le llama la atención, pero ni siquiera fue una multa, fue una notificación... Le digo a los bomberos que saben quién soy yo y lo que he ayudado", dijo Bran.

Aprovechó para resaltar todas las acciones que ha realizado en favor de los bomberos y "con su pisto", argumentando que él apoya a los cuerpos bomberiles y está consciente de la labor que realizan en favor de la población.