¡Terror en el aire! Dos aviones chocan en Estados Unidos

Las dramáticas imágenes muestran el momento en el que las aeronaves se estrellaron y explotaron tras tocar suelo.

En tragedia terminó un espectáculo aéreo que se realizaba en un aeropuerto de Dallas, Texas, Estados Unidos. El incidente ocurrió durante la tarde de este sábado 12 de noviembre, según reportes de medios estadounidenses.

Preliminarmente se dio a conocer que en el choque aéreo, estuvo involucrado un Boeing B-17 Flying Fortress y una avioneta, que tras impactar ambos se desplomaron ante la mirada de varias personas que disfrutaban del show.

Las dramáticas imágenes fueron captadas por espectadores, y ahora se han viralizado en redes sociales. Tal y como evidencian los videos, la avioneta daba vueltas como parte del show, y de manera repentina perdió el control hasta estrellarse contra el avión.

Tras el choque, se vio una explosión y varios pedazos de las aeronaves se esparcieron por el aire hasta caer al suelo.

El vocero del Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas, Jason Evans, informó que de momento se desconoce el estado de salud de los pilotos y aún no se tiene el reporte oficial de víctimas heridas, sobre todo de los asistentes.