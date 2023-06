¡Tremendo golpe! Bebe Rexha fue atacada por un fanático (video)

-

El video del momento en que Bebe Rexha es golpeada por un teléfono lanzado por un fanático se volvió viral.

Bebe Rexha sufrió un percance durante su presentación en Nueva York cuando un fanático le lanzó un teléfono a la cara.

La cantante se encuentra en el tour "Best F'n Night of My Life". El domingo en la noche se estaba presentando en Pier 17 en Manhattan, en el Rooftop, cuando alguien le lanzó un objeto que le golpeó en el rostro.

En el video se puede ver cómo la joven colapsa del dolor. En otro video se muestra cómo sostiene su rostro con una mano mientras trata de saludar a los presentes.

El hombre que lanzó el teléfono se llama Nicolas Malvagna, quien fue detenido el lunes por la noche bajo dos cargos de asaltó en tercer grado, acoso en segundo grado, agresión agravada en segundo grado e intento de asalto en tercer grado.

El hombre dijo que "quería ver si la podía golpear con el teléfono al final del show porque sería gracioso".

Bebe Rexha compartió en Instagram las fotografías de sus heridas, en las que necesitó puntadas.