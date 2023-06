El impresionante momento en el que colapsa un puente en India

-

Un puente que estaba en construcción en Bihar, India colapsó y todo quedó grabado en video.

Por segunda ocasión, un puente ubicado en la India, colapsó y ahora el Gobierno del Estado ha ordenado una investigación del incidente.

El puente se estaba construyendo sobre el río Ganges, del distrito de Bhagalpur de Bihar, con un costo de 1,716 millones rupias, es decir, unos 20.8 millones de dólares (Q163.7 millones).

El colapso del puente quedó grabado en video y compartido en las redes sociales en donde rápidamente se hizo viral.

La estructura, que tendría cuatro carriles, se estaba construyendo con el fin de unir Bhagalpur con el distrito de Khagaria.

Y no es la primera vez que se intenta, ya que el año pasado, la estructura del puente se derrumbó como consecuencia de fuerte viento y la lluvia.

Se suponía que el puente estaría listo en 2019, luego que en 2014 se colocara la primera piedra para iniciar su construcción; pero después de la primera tragedia, la meta era estrenarlo en 2023, pero ahora todo cambió.