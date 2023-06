Imágenes aéreas del accidente ferroviario en India (video)

-

Más de 280 muertos y cientos de heridos en un accidente de tren en India, se trata de la peor catástrofe ferroviaria en India en 20 años.

Al menos 288 personas murieron y más de 850 resultaron heridas en una colisión entre tres trenes en India este sábado 3 de junio.

Según las autoridades, es la peor catástrofe ferroviaria del país en más de 20 años.

El dato de 288 es preliminar ya que se estima que puede incrementar hasta 380.

Todos los heridos han sido evacuados y trasladados a hospitales. De la misma forma, los cuerpos ha sido retirados. De El incidente se produjo a unos 200 kilómetros de la capital del estado, Bhubaneswar.

Algunos vagones quedaron completamente volteados y los equipos de rescate buscaban supervivientes atrapados entre los restos de los vehículos, mientras decenas de cuerpos yacían junto a las vías cubiertos por sábanas blancas.

El desastre fue provocado por el descarrilamiento de un tren expreso que iba de Bengaluru hacia Calcuta, en el noreste, y que cayó a la vía adyacente en dirección sur.

Minutos después, el Coromandal Express, que iba de Calcuta a Chennai, se estrelló contra los escombros.

Algunos de sus vagones colisionaron también con un tren de mercancías estacionado en las inmediaciones.

