¿Qué hay detrás de la controversial cachetada a Juanpa Zurita en Antigua?

JuanPa Zurita sorprendió a los fans al recibir una cachetada tras mencionar una frase coloquial del país a una mujer en Antigua Guatemala, pero ¿qué ocurrió en realidad?

Zurita pasó un productivo día en Antigua Guatemala y afirmó que muchos le dijeron que el significado de cierta expresión era: "Te quiero mucho", al decirla recibió una cachetada.

A manera de sketch, el famoso actor e influencer grabó un video que se centraba en una frase coloquial utilizada por los guatemaltecos que signifIca: "tú cállate", acompañada de otra palabra usada tanto para ofender como de cariño.

"Vos sho c..., estoy aquí en Guatemala y me dijeron que esto es como un 'te quiero mucho' pero en chapín, vamos a darle un poco de alegría los locales: ¡Hola, buenas, vos sho c...", dijo a una mujer, luego ella reaccionó pegándole una cachetada.

¿Cómo surgió este "encontronazo" que se hizo viral en redes sociales?

Cuando el famoso visitó Xela, los fans guatemaltecos le dieron algunas lecciones de modismos nacionales.

"¿Osea que si digo: 'vos sho c... está mal?", preguntó el actor.

"Sí", contestaron sus seguidores y otros contestaron que no.

"Osea que le puedo decir así a mi mamá?", siguió.

Todos contestaron con un rotundo "no" entre risas.

Al parecer la mujer que le pegó en el rostro al famoso forma parte de su crew.

Zurita es conocido por sus escenas de comedia, incluso ha compartido bromas con Lele Pons y otros famosos.

El creador de contenido arribó el pasado domingo al país sorprendiendo a sus seguidores, el famoso realiza un proyecto con una marca de bebidas. JuanPa es conocido por su papel de Alejandro Basteri el hermano del "Sol de México" en Luis Miguel la Serie de Netflix.

ASÍ LE EXPLICARON LOS QUETZALTECOS LOS MODISMOS:

- Y que aprendiste en Xela

- El @JuanpaZurita: pic.twitter.com/I5ZYMDsCt6 — John (@JhBlacksad) December 13, 2022

RECUERDA EL SKETCH: