Caso Génesis: los hermanos Chamalé son acusados de abuso sexual y asesinato

Tres hermanos fueron capturados por el crimen de la niña Génesis Anayeli de 7 años. El MP les imputa 4 delitos.

EN CONTEXTO: La escalofriante confesión de unos de los implicados en la muerte de Génesis Anayeli

El Juzgado de Primera Instancia Especializado para conocer delitos contra niños, niñas y adolescentes, desarrolla la audiencia de primera declaración en contra de los hermanos Chamalé, acusados del crimen de la niña Génesis Anayeli.

El Ministerio Público realizó la imputación de los hechos y acusó de los delitos de plagio o secuestro, asesinato, violación y encubrimiento a los detenidos.

"Con el objetivo de privarla de su libertad, abusar sexualmente de ella, y posteriormente darle muerte en el interior del inmueble, logrando su cometido juntamente con sus hermanos", dijo la fiscal del MP que realizó la imputación.

En la investigación inicial, el Ministerio Público determinó cómo sucedió todo.

"Posteriormente de darle muerte, excavan parte de la tierra que se encontraban en el patio, logrando enterrar únicamente solo la mitad del cuerpo, por lo que colocan escombros de concreto sobre la menor para ocultar el cuerpo de manera completa. Los vecinos empiezan a aglomerar a la menor, inician la búsqueda, estableciendo que antes de su desaparición la menor se encontraba frente al inmueble donde fue encontrado el cuerpo", detalló el MP.

Se desarrolla audiencia de primera declaración contra los hermanos Chamalé, acusados del crimen de Génesis Anayeli de 07 años.



Según el MP, la menor fue secuestrada, violada y asesinada a pocos metros de su vivienda. pic.twitter.com/4sUyXBvRlr — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 3, 2023

Génesis habría sufrido abuso sexual

Entre los delitos imputados por el MP, se incluyó violación, ya que se cree que la menor fue abusada sexualmente por uno de los hermanos.

"El señor Jairo Chamalé, ingresa a la menor de edad al inmueble donde usted reside, causándole daños no solo de índole sexual, sino que la menor por los daños causados muere en el interior de dicho inmueble", dijo el MP en la audiencia.

Según las pesquisas iniciales, en la vivienda de los hermanos, la fiscal que procesó la escena observó que la menor presentaba lesiones. "La doctora que realizó la necropsia observó al realizar hisopados fluidos, se cree que hubo una violación", informó el MP.

Dependiendo de la resolución del juez en esta audiencia, el MP seguir con la investigación y determinar si los fluidos localizados pertenecen a alguno de los detenidos.

Génesis de 07 años, fue reportada como desaparecida el 01 de enero de 2023. Su cuerpo fue encontrado enterrado a tres casas de su vivienda. (Foto: captura de pantalla)

Esto dicen los acusados

Jairo, uno de los capturados, confesó que enterró el cuerpo de la niña, pero aseguró que otro hombre, un presunto vendedor de droga, llevó un costal y lo obligó a enterrarlo. Dijo que en ese momento no sabía que en el costal iba el cuerpo de Génesis, aunque también identificó que junto al vendedor de la droga, iba el papá de la niña.

"Me dijeron que no le hablara a nadie, que no viera el costal, me metieron la pistola en la boca. Me llevaron el costal hasta dentro, me dijeron que abriera el hoyo y que lo enterrara", narró en la carceleta a la espera de la audiencia de primera declaración.

Aseguró que por miedo a que le hicieran algo a su familia accedió. Los otros dos hermanos, que también fueron capturados, aseguran que no saben por qué los están involucrando porque no estuvieron en la casa ese día.

Dijeron que conocían a Génesis porque era la mejor amiga de su sobrina, y que constantemente la miraban y saludaban.

#Seguimiento LA CONFESIÓN FRÍVOLA DE LOS PRESUNTOS ASESINOS DE GENESIS. Detenidos preventivamente, los hermanos Jairo, Eswin y Luis Chamale Elias rompieron el silencio. Uno de los señalados, sin remordimiento confesó como enterró el cuerpo de Genesis Anayeli Ixcajoc Cristóbal… pic.twitter.com/8jr3cSOq7G — JuanVictorC (@juanVictorCas1) January 3, 2023

Los hechos

Génesis de 7 años desapareció el 1 de enero de 2023. A las pocas horas su cuerpo fue localizado en la vivienda de los hermanos Chamalé. Un día después fueron capturados por la Policía Nacional Civil.

La mamá de Génesis ha solicitado justicia por el crimen de la menor.