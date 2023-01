La escalofriante confesión de uno de los implicados en la muerte de Génesis Anayeli

Tres hombres fueron capturados acusados del crimen en contra de la niña Génesis Anayeli. Uno confesó que enterró el cuerpo.

El pasado 02 de enero, Bomberos Municipales de Villa Nueva localizaron el cuerpo sin vida de una niña, enterrado en el interior de una vivienda ubicada en La Selva, Ciudad Peronia, zona 8 de ese municipio.

El cuerpo pertenece a la niña Génesis Anayeli de 7 años de edad. A las pocas horas, tres hermanos fueron capturados acusados del crimen, ya que en la vivienda donde fue encontrado el cuerpo, era habitada por ellos.

Jairo, uno de los capturados, confesó que enterró el cuerpo de la niña, pero aseguró que otro hombre, un presunto vendedor de droga, llevó un costal y lo obligó a enterrarlo. Dijo que en ese momento no sabía que en el costal iba el cuerpo de Génesis, aunque también identificó que junto al vendedor de la droga, iba el papá de la niña.

"Me dijeron que no le hablara a nadie, que no viera el costal, me metieron la pistola en la boca. Me llevaron el costal hasta dentro, me dijeron que abriera el hoyo y que lo enterrara", narró en la carceleta a la espera de la audiencia de primera declaración.

Aseguró que por miedo a que le hicieran algo a su familia accedió.

#Seguimiento LA CONFESIÓN FRÍVOLA DE LOS PRESUNTOS ASESINOS DE GENESIS. Detenidos preventivamente, los hermanos Jairo, Eswin y Luis Chamale Elias rompieron el silencio. Uno de los señalados, sin remordimiento confesó como enterró el cuerpo de Genesis Anayeli Ixcajoc Cristóbal… pic.twitter.com/8jr3cSOq7G — JuanVictorC (@juanVictorCas1) January 3, 2023

Los otros dos hermanos, que también fueron capturados, aseguran que no saben por qué los están involucrando porque no estuvieron en la casa ese día.

Dijeron que conocían a Génesis porque era la mejor amiga de su sobrina, y que constantemente la miraban y saludaban.

"Si la conocíamos, cuando nos dijeron a nosotros eso, como ella era la mejor amiga de mis sobrinitos, jugaban en la casa, nosotros no creíamos eso", aseguraron.

pic.twitter.com/UHnMa7HkuV — JuanVictorC (@juanVictorCas1) January 3, 2023

Los hechos

Génesis Ayaneli fue reportada desaparecida el pasado 01 de enero de 2023. La última vez que había sido vista fue cuando jugaba con unos niños vecinos, en el callejón en donde vivía.

Sus familiares alertaron sobre la desaparición y se inició de inmediato la búsqueda, tanto de en cercanías a la casa, como a través de las redes sociales.

Sin embargo, en horas de la noche, el cuerpo sin vida de la menor fue localizado en el interior de una vivienda que se ubica en La Selva, Ciudad Peronia, en la zona 8 del municipio de Villa Nueva.

Por este hecho fueron detenidos tres hombres, identificados como: Geovani Chamalé, Luis Ángel Chamalé y Jairo Chamalé, presuntos responsables del crimen del Génesis.

El Inacif confirmó que Génesis murió por asfixia por estrangulación.