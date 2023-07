Muere "Lobito", el perro guatemalteco torturado y usado en experimentos

-

"Lobito", un perrito que fue rescatado tras sufrir un pasado de torturas y experimentos murió recientemente.

A través de las redes oficiales de la historia del perro sus rescatistas y familia dieron la dolorosa noticia.

Oficial.

"Les hablo desde el cielo y les tengo un mensaje, estoy muy agradecido x el amor que me tuvieron y sin conocerme, otros me conocieron y me ayudaron a lo largo de mi vida desde que mis papás me rescataron de la calle", se lee una publicación en redes sociales que confirma su muerte.

La carta continúa y explica que durante un tiempo logró disfrutó de paseos con sus padres, quienes lo rescataron. "Durante un buen lapso estuve sano disfruté como no tienen idea los paseos, mis papás siempre me sacaban a pasear a que oliera las plantas, la grama era lo que más disfruté, siempre hicieron lo que estuviera en sus manos para hacerme sentir cómodo y feliz, a pesar de mis discapacidades", se lee en la publicación.

Además, pide que siempre lo recuerden, debido a que será un ángel guardián, "no se olviden nunca de mí, seré su ángel guardián, ¡los amo!", finaliza el post de despedida.

Foto: Oficial.

La historia de Lobito:

Pablo Pereira y Juanita Esparza tuvieron un amor a primera vista al rescatar de las calles a este perrito que tenía múltiples padecimientos y cicatrices de un posible pasado de experimentos y tortura que le dejaron daños neurológicos, ceguera y sordera.

Foto: Oficial.

Según contaron a Soy502 en una nota hecha para mostrar su historia, su cuerpo tenía señales de canalizaciones, inyecciones y diversas operaciones, además tenía moquillo y daño neurológico.

Con cuidados y amor el parro logró sobrevivir a pesar de que los veterinarios afirmaron que solo resistiría una noche, tras recuperarlo, la pareja lo dio en adopción pero Lobito no se adaptó y fue devuelto.