¡Misterio! Mujer que acompañaba a turista en lago de Atitlán no quiere hablar

Este 19 de noviembre se cumplirá un mes desde la desaparición de Nancy Ng.

EN CONTEXTO: FBI investiga desaparición de turista en el lago de Atitlán

Cuando está por cumplirse un mes de la desaparición de la turista estadounidense Nancy Ng, en el lago de Atitlán, las autoridades y sus familiares siguen sin contactar a quien sería una testigo clave en el caso.

El Ministerio Público (MP) confirmó que una mujer que acompañaba a la joven de 29 años cuando se le vio por última vez no ha querido brindar declaraciones en calidad de testigo.

Los parientes de Nancy también han intentado ponerse en contacto con ella, según los comunicados que emiten periódicamente, a través de la página web GoFundMe, en la cual recaudan fondos para financiar las labores de búsqueda.

"A pesar de múltiples intentos de contactar a la mujer nosotros mismos, nuestra familia aún no ha recibido respuesta de ella", se lee en el más reciente reporte publicado en ese sitio.

Ahí también confirman que permanecen en comunicación con las autoridades guatemaltecas, en busca de esclarecer el caso y localizar a la joven, quien fue vista por última vez cuando navegaba en un kayak, hace casi un mes.

"Please help us bring Nancy home."



The family of Nancy Ng speaks out after the California woman disappeared while on a yoga retreat in Guatemala in October. @evapilgrim has more. pic.twitter.com/9mYVXSgjeh — Good Morning America (@GMA) November 7, 2023

FBI se involucra

En días anteriores, parientes de Nancy informaron que el Buró Federal de Investigación de ese país (FBI, en inglés) se ha involucrado en la averiguación de los hechos.

El pasado 19 de octubre, una compañera de la turista notificó su extravío. Según dijo la gerente del hotel donde se hospedaban, quien denunció lo ocurrido, supuestamente Nancy navegaba en un kayak cuando decidió salir de la embarcación y nadar. Habría sido ahí cuando se le perdió de vista.

Sin embargo, de acuerdo con las primeras pesquisas del MP, esto solo lo habría visto su acompañante, quien dio aviso al resto del grupo con quien se encontraban.

La joven, de 29 años, era parte de un equipo de yoga que estaba de campamento en Santa Cruz La Laguna, Sololá.

La familia Ng solicitó apoyo al FBI, pues indicó que "los esfuerzos de búsqueda se han visto obstaculizados por información insuficiente sobre las circunstancias exactas y el lugar de la desaparición".

Esta es una de las fotos de su viaje que Nancy compartió con sus parientes. (Foto: Familia Ng)

Mantienen búsqueda

De forma paralela a las investigaciones, desde el extranjero se coordinan acciones de búsqueda, en la cual colaboran bomberos, equipos de buzos y voluntarios. Las labores abarcan espacios aéreos, acuáticos y terrestres.

"Dada la falta de un relato de primera mano de dónde y cómo desapareció exactamente Nancy, estamos tratando de cubrir los esfuerzos de búsqueda basados ​​en todos los escenarios posibles", indicó la familia Ng.

Hasta ahora, de acuerdo con los registros de GoFundMe, se han recaudado más de 100,000 dólares, que equivaldrían a Q782,000. Tales recursos cubren gastos de helicópteros y personal privado que desarrolla las labores no solo en el lago de Atitlán, sino también en los alrededores.

Foto: Familia Ng