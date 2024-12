"A todos ustedes...": mujer que atacó a Terry reaparece con polémico mensaje

-

La mujer que dio muerte a Terry en octubre pasado, reapareció en redes sociales con polémicos mensajes.

El 18 de octubre el caso de Terry, un perro American Bully que fue apuñalado hasta ser asesinado por una vecina, causó indignación entre los guatemaltecos.

Los hechos ocurrieron en la colonia Fuentes del Valle II, Zona 5 de Villa Nueva, y en redes sociales el caso se hizo viral tras recibir fuerte rechazo por parte de usuarios hacia la responsable.

Las críticas fueron tantas, que la mujer decidió cerrar sus cuentas en las diversas redes ya que no dejaba de recibir comentarios de internautas condenándola de asesina.

La mujer que atacó a Terry volvió a las redes. (Foto: archivo/Soy502)

La mujer fue sancionada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) con el pago de Q24,744.07 por haber incurrido en una infracción muy grave, según el artículo 61 de la Ley de Protección y Bienestar Animal.

Asimismo, una sanción equivalente a 12 salarios mínimos que ascienden a Q37,116.12 por haber incurrido en una infracción gravísima, según el artículo 62.

Reaparece en redes

Luego de unas semanas desconectada de redes sociales, la mujer acusada de dar muerte a Terry volvió a hacer publicaciones en su perfil de TikTok.

Se trata de mensajes que han causado polémica entre internautas. Uno de ellos dice:

"Mil gracias por seguir conmigo, a todos ustedes que no se dejaron influenciar. Siempre a sus órdenes".

(Foto: captura de video)

Otro menciona: "No hay tiempo que perder, esta vida es muy corta. Cada cual a lo suyo".

(Foto: captura de video)

¿Por qué atacó a Terry?

Poco después de haber dado muerte a Terry, la mujer compartió un video en sus redes para explicar el motivo detrás del incidente.

Explicó que desde hacía varios meses fue víctima de la agresión de Terry. "Lamento haber tenido que tomar esa acción por desesperación su defensa de mi propio perro", aseguró.

Agregó que a tuvo que rescatar varias veces a su mascota del ataque de Terry, y que incluso el collar que usa su animal evitó una tragedia, contando que cuando su hija salía a pasear a su perro, la dueña de Terry premeditadamente lo sacaba para atacarlas.

"...En muchas ocasiones me he quedado callada, he gastado en cuidar a mi perro porque lo ha dejado lesionado y no he recibido disculpas de la señora por las lesiones que el pitbull terrier le ha causado a mi perro", explicó.