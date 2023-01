Mujer enfureció porque le pidieron pagar "la mitad" de la cuenta en la primera cita

Un video exhibe a la mujer enojada cuando el hombre que la invitó a una primera cita le pidió que pagara la mitad de la cuenta.

En TikTok fue difundido un video que puso en evidencia el coraje de una mujer, luego de que el hombre que la invitó a una cita le dijo que tenía que pagar la mitad de la cuenta del restaurante al que fueron a comer.

En la grabación que fue publicada por el influencer que se hace llamar Benfurken se ve la molestia de la joven, a quien conoció en un parque haciendo ejercicio.

Se escucha cuando él le indica que tenían que dividir la cuenta, esa acción provocó un poco de tensión entre ambos. Al escuchar al hombre, la joven reaccionó enfadada y le respondió que ella debía pagar más de la mitad de la cuenta y que eso no se hacía.

Mira aquí el video:

@benfurken Me per? @dangomez_ ♬ sonido original - Benfurken

"O sea, ¿cómo?... ¿o sea te tendría que poner 2 mil pesos? Oye, es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta, más aparte el servicio... Es la primera vez que me invitas a salir y eso no se hace", dijo la mujer.

El tiktoker notó que la situación estaba tomando otro rumbo, y al verla muy molesta le confesó que todo se trató de una broma.

La publicación se volvió controversial, y los internautas dividieron sus opiniones. Hubo quienes señalaron que sí él la invitó a salir debía pagar la cuenta. Sin embargo, otros usuarios mencionaron que también ella podía contribuir económicamente.

*Con información de El Imparcial.