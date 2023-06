Mujer pierde una pierna tras quedar atrapada en pasarela eléctrica

Una mujer tailandesa de 57 años vivió un terrorífico momento cuando quedó atrapada en una pasarela eléctrica en el Aeropuerto Internacional Don Mueang, en Bangkok, Tailandia.

Las autoridades informaron que la mujer tuvo que abordar un vuelo matutino, y mientras se trasladaba en la pasarela de la Terminal 2, sufrió una caída al tropezarse con su maleta, y una de sus piernas quedó atrapada en la maquinaria.

Crhoy compartió las imágenes que se viralizaron en redes sociales. El equipo médico intentó ayudar a la mujer, pero sus intentos fueron inútiles, por lo que decidieron amputar su pierna sobre la rodilla.

La mujer tuvo que ser enviada al hospital, donde le confesaron que no podrían volver a unir su pierna. Sin embargo, la víctima del accidente buscó una segunda opinión, donde sí le comentaron que podían realizar la operación.

Otro afectado por el accidente fue el aeropuerto. El director, Karun Thanakuljeerapat dijo en una conferencia de prensa: