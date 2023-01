Hulk Hogan no puede sentir sus piernas ¿qué pasó con el luchador?

El luchador retirado, Hulk Hogan se sometió a una cirugía. Sin embargo, esta no salió bien y sufre una parálisis en su cuerpo.

Hulk Hogan perdió la sensibilidad en la parte inferior del cuerpo, de la cintura para abajo, luego de realizarse una cirugía donde le extirparon los nervios de la espalda, informó Daily Mail.

Terry Gene Bollea, de 69 años, se sometió a un procedimiento, del que hay pocos detalles, y hasta el momento no se sabe si el exluchador podría recuperar la movilidad de sus piernas.

Kurt Angle, leyenda de la WWE, quien reveló los malestares de Hogan durante un podcast transmitido el lunes, señaló que Hulk no sufre algún tipo de dolor, aunque debe caminar con un bastón.

"Le cortaron los nervios de la parte inferior del cuerpo, no puede sentir la parte inferior del cuerpo. Entonces, tiene que usar su bastón para caminar. Pensé que estaba usando el bastón porque tiene dolor en la espalda. No tiene ningún dolor, no tiene nada en absoluto. No puede sentir nada", resaltó Angle.

El luchador se ha visto complicado por las lesiones que ha sufrido.

Kurt también mencionó que fue el mismo Hogan quien le contó que perdió toda sensibilidad en la parte inferior del cuerpo.

En 2006, Hogan sufrió un desgarro en el menisco de la rodilla derecha, pero no quiso someterse a una cirugía, aunque a partir de entonces comenzó a aceptar que estaba envejeciendo y que su carrera como atleta profesional estaba llegando a su fin.