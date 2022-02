El extraño caso de una mujer que terminó sin dedos por un dolor de espalda

Una mujer sentía dolor en la espalda y pensó que era algo común; pero, al ver que no se aliviaba, fue al hospital y salió sin los dedos de sus manos.

La historia de Sadie Kemp, una mujer originaria de Londres, ha sorprendido al mundo, luego de revelar que un fuerte dolor en la espalda fue el inició de una tormentosa situación que casi la lleva al borde de la muerte.

Según narró a los medios internacionales, ella es madre de dos niños y, en navidad de 2021, se puso a armar un juguete para su hijo menor, cuando de pronto sintió un malestar en la espalda.

Sin embargo, en ese momento no le prestó atención y continúo con su rutina. Al ver que el dolor no cesaba, se dio un baño con agua caliente, pero el malestar era cada vez más fuerte y decidió acudir a urgencias de un hospital.

(Foto: Ilustrativa/servicios)

El diagnóstico

Durante las primeras horas, los médicos no lograban determinar la razón del padecimiento y únicamente le recetaron analgésicos para contener el dolor. Y fue al día siguiente de haber llegado al centro asistencial que su vida dio un giro inesperado de 180 grados.

Los especialistas detectaron que sufrió de un choque séptico, por lo que la tuvieron que inducir a un coma y la mantuvieron en terapia intensiva por dos semanas.

La amputación

Lo anterior, fue con la finalidad de que los órganos de la madre no se vieran afectados y ella continuara con vida. No obstante, sus extremidades comenzaron a presentar daños silenciosos.

La sangre dejó de circular en sus brazos y piernas, provocando así una necrosis. La situación cada vez se complicaba más, y al despertar los médicos le dijeron que debían amputarle sus cuatro extremidades para salvarle la vida. Pero, al poco tiempo tuvo una leve mejoría.

Desafortunadamente, la amputación siguió en pie y fue llevada a cabo, pero únicamente se la practicaron en los diez dedos de sus manos.

(Foto: Ilustrativa/servicios)

Piden ayuda

Sadie sigue en chequeo constante, ya que los médicos continúan realizándole diagnósticos para ver si es necesario amputar los dedos de sus pies. La madre fue víctima de una sepsis, que es una reacción extrema del cuerpo que se origina por una infección.

La infección de la mujer fue producida por una piedra en el riñón. Ahora, ella sigue adaptándose a nuevas maneras para poder cuidad a sus pequeños, sin embargo, dejó de ser el sustento de su hogar.

"No estoy ganando dinero para mis hijos. No tienen un techo sobre sus cabezas y eso me hace sentir muy mal. Solo quiero estar ahí para ellos y darles algo de seguridad”, declaró la madre.

Ante ello, y con la finalidad de ayudarla, sus amigos han iniciado una campaña a través de GoFundMe para recaudar fondos.

*Con información de El Heraldo de México.