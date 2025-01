Florida bajo nieve: la inusual tormenta que afecta a Estados Unidos

-

Inesperada tormenta invernal afecta a Florida, Texas, Luisiana y otros estados de EE. UU.

La inusual tormenta invernal que ha afectado al sur de Estados Unidos este miércoles 22 de enero ha llevado nevadas significativas a regiones poco acostumbradas a tales condiciones climáticas como Luisiana, el norte de Florida y manteniendo un "frío intenso" en el noreste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) ha emitido advertencias de tormenta invernal para áreas del sureste, incluyendo partes de Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida.

Arctic air will filter south and east through early this week. As this cold air moves across the South, a rare winter storm is forecast to develop from Texas, Gulf Coast States into the Southeast through early this week. Several new daily record low temperatures are expected,… pic.twitter.com/ufp4Cwgy7D — National Weather Service (@NWS) January 21, 2025

En Nueva Orleans y Luisiana ha registrado acumulaciones de nieve de al menos cuatro pulgadas (10 centímetros) una cantidad considerablemente alta para la región.

La costa de Golfo de Mexico. (Fotos: X)

Mientras tanto en Texas e Illinois la sensación térmica podría llegar a descender hasta los -14 grados Celcius, debido a esto las autoridades han solicitado a la población no realizar actividades al aire libre.

Un fenómeno metereológico poco común

Una poderosa tormenta se forma por la convergencia de factores atmosféricos inusuales.

Según The Washington Post, una masa de aire ártico proveniente del territorio canadiense de Yukón llegó hasta el Golfo de México, donde se encontró con altos niveles de humedad, generando un frío extremo que persistirá en los próximos días.

Increíble nevada en EU



La tormenta invernal tiene bajo la nieve a varios estados. Increíbles imágenes llegan desde Texas, Nueva Orleans y Florida que se encuentran totalmente paralizadas, afectando a millones de personas y en los servicios públicos. pic.twitter.com/kfiQCtN84K — David Ordaz (@david_ordaz) January 22, 2025

De acuerdo con Fox News, se esperan temperaturas mínimas de hasta -5 °C en el norte de Florida, lo que podría provocar la formación de hielo en las carreteras durante varios días. Además, en Nueva Orleans, la temperatura alcanzó un récord histórico de -16 °C, el valor más bajo desde 1893.