Famosa cadena de café se declara en huelga

Trabajadores de famosa cadena internacional de café se declararon en huelga en Estados Unidos.

Se trata de los colaboradores de Starbucks, quienes pararon labores a partir de este 20 de diciembre.

El sindicato Starbucks Workers United, anunció que algunas sucursales ubicadas en Los Ángeles, Chicago y Seattle, sede de la multinacional, no prestarán servicio.

Foto: Starbucks.

¿A qué se debe el paro?

Según el sindicato, los trabajadores solicitaron una mejora salarial y al momento la cadena no ha respondido.

"Los baristas tomaron esta valiente decisión porque Starbucks decidió no avanzar en las negociaciones. Estamos protestando por el fracaso de Starbucks al presentar propuestas económicas viables y por no resolver cientos de cargos de prácticas laborales injustas", afirmaron en un comunicado.

¿Por cuánto tiempo habrá huelga en los establecimientos?

Al parecer el cierre en las tres ciudades principales donde opera la cadena sería solo el principio. Se espera que se unan las cafeterías en prácticamente los 50 estados del país del norte.

De acuerdo con la central obrera, su solicitud se estancó desde inicio de 2024 y desean ser escuchados.

¿Afectará a Guatemala?

La situación laboral que enfrentan los trabajadores solo se desarrolla en Estados unidos. Las sucursales en el país no se verán afectadas.

