"¡Él me mintió!": novia cancela boda en plena ceremonia (video)

-

Jessica Lucía Avilés sorprendió al decir que "no" en pleno altar y cancelar su boda con Santiago Restrepo Vega por una fuerte razón.

En Córdova, Argentina, una pareja celebraba su boda sin embargo no hubo un final feliz pues la novia dijo que no en pleno altar, dejando atónitos a los invitados y al novio.

Avilés explicó la fuerte razón por la que dijo que no: la familia de él trató mal a sus hijos en ese día especial.

"Listo, perfecto, es lo mejor que pudo haber pasado", se escucha decir a alguien mientras se grababa el momento del enlace".

Al preguntarle si deseaba tomar como esposo a Santiago ella se negó, afirmando que notó diversos inconvenientes previos a la realización del evento que la hicieron dudar en pasar su vida con la nueva familia, entre ellas la desaprobación de su suegro y el trato que la familia del novio tuvo hacia sus hijas.

"Santiago me mintió, me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado él, él se deja mandar por el papá, así no me caso, ¡cómo trató a mis hijas cuando llegué!, así no me caso, primero mis hijas, ¡te lo dije!, dime, porque me encontré con esto hasta ahora aquí, ¡aquí!, si lo sé no vengo", afirmó indignada.

Una de las asistentes pidió a los invitados que colaboraran para pagar todo porque al parecer no se había pagado el servicio del banquete, "si no me voy a tener que quedar aquí", dijo la mujer que al parecer era parte de alguna de las dos familias. El evento causó diversas opiniones en redes sociales.

MIRA EL VIDEO:

Se hizo viral un video de una boda fallida en Chinú, Córdoba. Cuando la notaria le preguntó a la novia Jesica Avilez que si se quería casar con Santiago Restrepo, esta dijo que no. El novio se negó a pagar la fiesta y les tocó hacer “vaca” a los amigos. pic.twitter.com/IjXVqX1x5q — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023