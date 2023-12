¡Dijo que no! Novia se arrepiente de casarse en pleno altar (video)

-

En Guatemala una joven se arrepintió en plena boda y dijo que no a su novio dejando perplejos a los invitados.

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra el momento en el que una mujer se negó a casarse durante la celebración de la boda civil.

Los novios estaban vestidos para la ocasión, con las damas atrás y los invitados, quienes quedaron en silencio mientras la mujer guardó silencio en el instante en el que le preguntaron si aceptaba para toda la vida al hombre.

"Gerson ¿La acepta como su mujer?"

"Sí acepto"

"Celia acepta a Gerson como su mujer?", dijo la abogada que oficiaba el enlace cuando repentinamente la novia se quedó callada por un buen tiempo.

"Piénselo bien, usted sabe la mejor respuesta, este es el momento de arrepentirse, porque después ya no se puede arrepentir, en un matrimonio debe haber amor, confianza, no debe ser por obligación ni por una bonita fiesta, ni porque le traen regalos, ni porque es el sueño que uno ha tenido de niña, cuando uno va creciendo se da cuenta de muchas cosas y la vida es totalmente diferente a como uno se la imagina", dijo la abogada.

De inmediato el veredicto de la novia fue: "no acepto".

"¿No?, ¿no qué?", dijo el novio.

"Considero que este es el momento en el que ustedes dos tienen que hablar, tómense su tiempo de hablar para saber si continuamos con la ceremonia", dijo la especialista en derecho.

"No, porque ya ve que desde que fijamos la fecha en la que nos íbamos a poder casar, han venido bastantes problemas y no quiero condenar a mi familia a que me puede pasar algo por estar a su lado y mucho menos, de igual manera que mis hijos vivan, que tal vez tenemos un hogar, que la gente me ande señalando, que esto y que el otro, sí lo quiero y porque lo quiero, cuando uno quiere, también tiene que aprender a soltar y a dejar ir, por el bien suyo y por el bien mío y por el bien de mi familia, lo siento mucho y perdóneme por lo que estoy haciendo" dijo la mujer.

"Las cosas pasaron que si de la primera está cayendo la gente va a pensar", respondió Gerson.

"Lo siento Gerson que usted se quede con el corazón partido pero Dios sabe porque pasan esas cosas", dijo la abogada.

"A los que vinieron gracias, se gastó un dinerito pero no le vamos a poner importancia a eso, no se pudo, uno respeta la decisión también, a la licenciada gracias" dijo el novio.

"A la fuerza ni la comida, ni los zapatos, denle un aplauso a Gerson por su valentía y gracias a cada uno", se despidió la persona que iba a oficiar la ceremonia.

La novia tomó la decisión de irse dejando a todos en la fiesta. "Bueno Celia, la decisión es suya, nadie va a vivir con Gerson, usted sabrá sus motivos", dijo el hombre que estaba grabando todo.

Una de las damas decidió hablar ante los invitados: "Yo lo siento mucho porque ella estaba decidida, incluso antes estuvimos hablando, venía triste porque ni mi abuela y mis hermanas habían asistido a la fiesta pero venía decidida, saber que pasó por su mente, Dios los bendiga", cerró.

"Me siento muy estresado, estoy bastante enamorado de ella esperando ese momento, pero si no se pudo, ¡disculpen!", terminó el novio.

MIRA: