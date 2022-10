Nueva formación tropical no es una amenaza directa para Guatemala

El fenómeno se empezó a fortalecer este martes en la parte baja del Golfo de México.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) sigue monitoreando el comportamiento de un nuevo fenómeno que se está fortaleciendo en la Bahía de Campeche.

De acuerdo con la entidad, este fenómeno no representa un peligro directo para Guatemala debido al trayecto que pretende seguir.

Al declararse como tormenta tropical, este fenómeno debe tener una trayectoria hacia el oeste y norte de México, por lo que es poco probable que retroceda hacia el istmo centroamericano.

NEW: Hurricane Hunters en route to #Invest93L in the Bay of Campeche. Now an 80% chance of development within next 48 hours. Next name is #KARL .



Brief development likely before system meanders towards #Mexico. @weatherchannel pic.twitter.com/UEaJhCCSj3 — Scot Pilié (@ScotPilie_Wx) October 11, 2022

Sin embargo, el Insivumeh resaltó que las condiciones climatológicas durante los próximos días habrá presencia de lluvias ya que aún no ha concluido la época lluviosa en el territorio guatemalteco.